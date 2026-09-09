В Татарстане утвердили индексацию социальных выплат на 2027-2029 годы

Правительство Татарстана утвердило параметры ежегодной индексации денежных выплат, пособий и субсидий для льготных категорий граждан на плановый трехлетний период. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, с 1 января 2027 года, а также с начала 2028 и 2029 годов размеры республиканских социальных выплат будут увеличиваться на 4% ежегодно.

Для ветеранов труда и жителей, удостоенных государственных наград Татарстана, ежемесячная денежная выплата в 2027 году составит 683 рубля, в 2028 году поднимется до 711 рублей, а к 2029 году достигнет 740 рублей. Аналогичные суммы и график повышения предусмотрены для ежемесячной компенсации расходов на проезд пенсионерам с невысоким уровнем дохода.

Для тружеников тыла времен Великой Отечественной войны и реабилитированных граждан выплата в 2027 году вырастет до 1 017 рублей, в 2028-м составит 1 058 рублей, а в 2029-м достигнет 1 101 рубля в месяц. Пострадавшим от политических репрессий будут выплачивать соответственно 853, 888 и 924 рубля.

Предусмотрена индексация сумм на поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи. Ежемесячное пособие на ребенка-дошкольника в 2027 году составит 12 082 рубля с поэтапным ростом до 13 069 рублей к 2029 году. На содержание школьников опекунам будут перечислять от 13 932 рублей в 2027 году до 15 070 рублей в 2029 году.

Также изменения коснутся мер поддержки многодетных семей. Ежемесячная субсидия на проезд школьникам и студентам из таких семей составит 416 рублей в 2027 году (с увеличением до 451 рубля в 2029-м), а выплата на приобретение лекарств для детей в возрасте до шести лет вырастет со 186 до 202 рублей.