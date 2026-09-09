Ветераны СВО в Челнах изучают опыт предпринимателей на программе «СВОй бизнес»

В Набережных Челнах с 7 по 11 сентября проходит образовательный интенсив в рамках федеральной программы «СВОй бизнес». Организаторами выступают «Единая Россия», «ОПОРА РОССИИ» и Корпорация МСП при поддержке Правительства Республики Татарстан.

Сегодня, 9 сентября, начались бизнес-визиты к действующим предпринимателям. Одним из первых стало знакомство с опытом создания теплицы – один из участников планирует открыть цветочный салон. Вместе с участниками интенсива во встрече приняла участие депутат Госдумы Альфия Когогина.

«Сейчас в рамках грантовой поддержки предпринимательства выделяются отдельные направления поддержки участников и ветеранов СВО. С момента реализации программы мы выявили пробел в законодательстве, и оперативно приняли закон, решающий проблему. Так, ранее социальный контракт могли получить только люди с очень низким среднедушевым доходом. После принятого нами закона все выплаты, связанные с СВО – и выплаты по ранению, и жалованье, и пенсии – не включаются в расход доходов и почти каждая семья ветерана может претендовать на безвозмездную субсидию из федерального бюджета на открытие своего дела», – отметила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина.

Ветераны специальной военной операции и члены их семей, планирующие создать собственный бизнес или возобновить предпринимательскую деятельность, могут пройти обучение по федеральной программе «СВОй бизнес». Цель программы – помочь ветеранам и их семьям адаптироваться к гражданской жизни через предпринимательство. В ходе обучения участники получат знания и навыки для запуска и развития дела, разработают бизнес-планы и приступят к их реализации при поддержке наставников.

Программа стартовала в марте прошлого года и объединила порядка 1200 ветеранов СВО и членов их семей из более чем 50 регионов. По итогам 45% участников либо открыли бизнес, либо вывели свое дело на новый уровень.