Во сколько обойдется 1 сентября: считаем расходы на школьника в Татарстане

Мы подсчитали стоимость одежды, канцтоваров, рюкзака и букета для начальной школы – по данным Росстата и ценам на маркетплейсах. Набор первоклассницы обойдется в 17 279 рублей, первоклассника – в 16 925 рублей. АЦ «Татар-информа» рассчитал, из чего складывается эта сумма и на чем можно сэкономить.





Фото: © «Татар-информ»

Сколько стоит собрать школьника в Татарстане?

Собрать ребенка в школу в Татарстане можно минимум примерно за 17 тыс. рублей. Мы посчитали, сколько стоит базовый набор для первоклассника: школьная одежда, канцтовары, рюкзак, сумка для сменной обуви и букет учителю.

В итоге набор для первоклассницы обойдется в 17 279,36 рубля, а для первоклассника – в 16 925,31 рубля.

При расчетах мы использовали данные Татарстанстата, а также средние цены на основных маркетплейсах. Мы взяли минимальный набор предметов одежды и канцтоваров – то, без чего реально не обойтись в школе.

Однако нужно иметь в виду, что реальные расходы, как правило, оказываются больше. Например, ребенок редко ходит весь год в одной рубашке или блузке. Некоторые канцтовары из списка, который дал учитель, могут не пригодиться. И наоборот – бывает, что родителям нужно докупать прописи, пособия, тетради и т. д. Кроме того, дети растут, поэтому одежду и обувь иногда приходится обновлять уже через пару месяцев, зимой.

Некоторые учебные заведения просят приобретать форму только определенного фасона и цвета. Как правило, такую одежду можно купить только в конкретных магазинах Фото: © «Татар-информ»

Одежда

Прежде чем покупать одежду, нужно выяснить, есть ли требования у школы. Некоторые учебные заведения просят приобретать форму только определенного фасона и цвета. Как правило, такую одежду можно купить только в конкретных магазинах. В большинстве школ пожелания к форме менее строгие, но могут попросить выбирать вещи одного цвета – например, серого или синего.

Мы опросили родителей и составили примерный список одежды, необходимой школьнику и школьнице.

Для расчета мы взяли базовый набор школьной одежды для девочки и мальчика. Для девочки – сарафан, для мальчика – брюки, рубашку и другие необходимые вещи.

На практие одежды лучше иметь больше. Например, девочке можно купить сарафан и дополнительно юбку с жилетом или кардиганом. Мальчику – две пары брюк: одна может быстро потерять вид от ежедневной носки или испачкаться (мальчишки – они ведь такие). Блузки и рубашки тоже удобнее иметь хотя бы по две – как минимум с длинным и коротким рукавом.

Канцтовары

Список канцтоваров мы взяли у учителя начальных классов. Он рассчитан на учащихся начальной школы и включает базовые вещи, без которых ребенку сложно обойтись на уроках.

Кстати, именно в этой категории особенно легко переплатить за вещи, которые в итоге могут почти не понадобится. Поэтому перед покупкой лучше сверить список с требованиями конкретного учителя.

Рюкзак

При выборе ранца для младшеклассника в первую очередь стоит обратить внимание на его вес и конструкцию. По рекомендациям Роспотребнадзора, пустой ранец должен весить не более 700 г, для учеников средней и старшей школы – не более 1 кг. Для младших школьников лучше выбирать модель с формоустойчивой спинкой, которая плотно прилегает к спине и равномерно распределяет нагрузку, а плечевые ремни должны быть мягкими и регулируемыми.

В целом вес полностью собранного ранца вместе с учебниками и тетрадями не должен превышать примерно 10% веса ребенка. Кроме рюкзака, стоит прикупить еще сумку для сменной обуви. В среднем она обойдется в 514 рублей.

Букет учителю

Цветы на 1 сентября формально не относятся к школьным расходам, но в начальной школе букет учительнице – это часть традиции, поэтому большинство детей приходит на линейку не с пустыми руками.

Есть и благотворительная акция «Дети вместо цветов»: вместо нескольких десятков букетов класс покупает один общий для учителя, а сэкономленные деньги переводят на помощь детям. Но в нашем расчете мы оставили обычный букет – поскольку для многих семей это все еще обязательная часть 1 сентября.

Разброс цен на букеты очень большой, поэтому для расчета мы ориентировались на данные Росстата о средней стоимости одного свежесрезанного цветка – 239,53 рубля. Если взять пять цветов, получится около 1,2 тыс. рублей.

В среднем в цветочных магазинах композиции по запросу «Букет учителю» стоят от 2,5 тыс. рублей. На досках объявлений можно найти букеты от 1,5 тыс. рублей, но выглядят они чуть менее эффектно. В магазинах и на маркетплейсах можно найти букеты из сладостей, сухофруктов, мыла и т. д. Конечный выбор уже за родителями.

На практике собрать ребенка в школу можно и дешевле, и заметно дороже Фото: © «Татар-информ»

Как сэкономить

Покупайте по списку. Список помогает не набирать лишнего и заранее оценивать, во сколько обойдется сбор ребенка в школу. Заодно меньше риск забыть о мелочах вроде ножниц, обложек или папки для тетрадей – из-за них потом придется отдельно ехать в магазин.

Привлекайте ребенка к покупкам. Пусть школьник сам участвует в выборе вещей, особенно тех, которые ему придется носить каждый день. Иначе есть риск купить красивую, но лишь на ваш взгляд, форму или тот же рюкзак, которые ребенку категорически не понравятся: придется либо тратить нервы, убеждая его пользоваться покупкой, либо покупать все заново.

Кроме того, совместные покупки делают подготовку к школе интереснее и учат ребенка планировать расходы и понимать, что деньги в семье – ресурс не бесконечный.

Начинайте покупать заранее. Это правило не относится к одежде: за лето ребенок может заметно вырасти, и купленная в мае блузка к сентябрю окажется мала. А вот канцтовары, рюкзак, дневник и другие вещи, размер которых не меняется, можно приобрести в любое время – ловите скидки. К тому же ближе к 1 сентября в магазинах становится заметно больше покупателей.

Сравнивайте цены на маркетплейсах и в обычных магазинах. Не обязательно заказывать там все подряд, но сравнить стоимость рюкзака, канцтоваров или школьной формы точно стоит. Иногда разница на одной вещи небольшая, но если пройтись по всему списку, экономия может оказаться в итоге ощутимой.

Проведите ревизию того, что уже есть. Если ребенок идет не в первый класс, наверняка дома остались ножницы, цветная бумага, краски, кисточки, линейки, обложки и другие канцтовары с прошлого года – их можно использовать повторно. То же самое касается одежды: возможно, блузка или брюки еще в хорошем состоянии и подходят по размеру, а школьный пиджак или жилет почти не ношены.

Кто-то докупает только необходимое, потому что многое осталось с прошлого года, а кто-то считает, что на одежде и обуви экономить не стоит Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

А сколько тратят сами родители?

На практике собрать ребенка в школу можно и дешевле, и заметно дороже. Кто-то докупает только необходимое, потому что многое осталось с прошлого года, а кто-то считает, что на одежде и обуви экономить не стоит. Вот как подходят к подготовке к 1 сентября родители.

Джамиля Чуприна (дочь идет в четвертый класс):

«В этом году мы уложились примерно в 18 тысяч рублей. Самое дорогое, что мы делаем перед школой, – это чек-ап здоровья ребенка, но он в эту сумму не вошел. Вещи я покупаю в магазине.

Из-за активного роста ребенка в любом случае в январе придется докупать обувь, колготки, рубашки. На обуви не экономлю: ребенок проводит в ней целый день, и для девочки четвертого класса я ничего не штопаю – сразу выбрасываю, если износилась. Поэтому с экономией на этом, скажем так, не очень.

В этом году нам повезло: не пришлось покупать рюкзак, пенал, карандаши, ручки, аксессуары для волос – все это осталось с прошлого года. Часть формы тоже подошла по размеру. Мы докупили только две новые блузки (еще три остались с прошлого года, так что в неделю получается пять), а юбки и брюки тоже остались старые. Купили только новую юбку на 1 сентября – для девочки-модницы все-таки важно обновить что-то к празднику. Для кружков пришлось купить отдельные комплекты: чешские лосины и футболку на каждый кружок плюс еще комплект для физры.

Покупаю все в середине августа, потому что ребенок активно растет, и невозможно угадать, как быстро он вырастет за лето. На сегодняшний день осталось купить только колготки, хотя до последнего момента я думала, что будет тепло и можно будет ходить в гольфах».

Гулия Мадиярова (дочери идут в четвертый и в шестой класс):

«Я не та мама, которая считает и ведет бюджет. И больше скажу: мои дети пока не собраны – у нас еще отпуск!

Со старшей дочерью мы раньше покупали все заранее по списку, а теперь приобретаю только по необходимости, потому что многое из списка либо не пригождается, либо учитель потом переигрывает задания.

На чем я точно не экономлю, так это на одежде и обуви. Дешевые вещи быстро теряют вид. Канцелярию, тетради, обложки тоже не беру самые дешевые. Единственное, где позволяю себе сэкономить, – это рюкзаки: девчонки любят их часто менять, поэтому покупаю не самые дорогие».

Ксения Варламова (сын идет в шестой класс, дочь – во второй):

«По моему опыту, больше всего денег перед школой уходит на одежду. Одного комплекта обычно недостаточно, особенно для девочек, которым нужна сменная форма. Ребенок может что-то пролить или испачкать, поэтому иметь второй сарафан, юбку или комплект одежды очень удобно. То же касается блузок и рубашек: лучше, чтобы были варианты с коротким и длинным рукавом, а еще одна вещь может быть более нарядной.

При этом часть школьной одежды вполне можно использовать несколько лет. Например, пиджак для сына мы стараемся покупать с запасом, потому что это довольно дорогая вещь – около 6–7 тысяч рублей, а надевают ее всего несколько раз за год. Если взять на вырост, его может хватить на два-три года. Хорошо сохраняются и трикотажные вещи, которые растут вместе с ребенком.

Вообще перед началом учебного года я сначала смотрю, что осталось с прошлого года. Какие-то рубашки, блузки, брюки или жилеты еще вполне пригодны. Канцтовары тоже не обязательно покупать заново целиком: часть тетрадей, ручек, красок, кисточек и других принадлежностей остается, а что-то я покупаю постепенно в течение года. Так не приходится тратить большую сумму за один раз и меньше риск что-нибудь забыть.

Сэкономить помогает и покупка заранее. Причем речь не только о школьных принадлежностях: некоторые вещи можно брать немного на вырост. Например, если блузка или другая одежда хорошо сидит и ее можно заправить, ребенок сможет носить ее и в следующем году. С обувью, конечно, сложнее: дети иногда вырастают из нее буквально за месяц, поэтому здесь большой запас брать не стоит.

Еще один момент – требования конкретной школы. У нас, например, форма должна быть серой, а для девочек учитель рекомендует юбки вместо брюк. Есть требования к белым блузкам и рубашкам, галстукам, галочкам и шевронам. Часть этих вещей можно купить только в специализированном магазине, поэтому заранее стоит уточнить, что именно понадобится ребенку.

Я стараюсь не покупать детям слишком дорогие вещи. В начальной школе они все равно могут испачкать или испортить одежду, а смысла предъявлять ребенку претензии из-за дорогой вещи я не вижу. Поэтому выбираю скорее качественные вещи по разумной цене».