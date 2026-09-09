В Татарстане за август продали имущество должников на 229 млн рублей

В августе в Татарстане реализовано 53 объекта имущества должников на общую сумму 229 млн рублей, сообщается на официальном сайте Федеральной налоговой службы России.

Предложения о продаже размещаются на электронных торговых площадках. Сервис «Витрина имущества банкротов» агрегирует лоты с разных ресурсов в едином пространстве, позволяя находить объекты по конкурентной цене. Пользователь последовательно просматривает доступные предложения, затем переходит к выбору конкретных лотов.

Сейчас на сайте представлены объявления из 54 регионов. За август по всей стране реализовано 260 объектов на 686 млн рублей – среди них недвижимость, земельные участки, транспорт, техника, оборудование и коммерческие активы.