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Экономика 9 сентября 2026 11:57

В Татарстане за август продали имущество должников на 229 млн рублей

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В августе в Татарстане реализовано 53 объекта имущества должников на общую сумму 229 млн рублей, сообщается на официальном сайте Федеральной налоговой службы России.

Предложения о продаже размещаются на электронных торговых площадках. Сервис «Витрина имущества банкротов» агрегирует лоты с разных ресурсов в едином пространстве, позволяя находить объекты по конкурентной цене. Пользователь последовательно просматривает доступные предложения, затем переходит к выбору конкретных лотов.

Сейчас на сайте представлены объявления из 54 регионов. За август по всей стране реализовано 260 объектов на 686 млн рублей – среди них недвижимость, земельные участки, транспорт, техника, оборудование и коммерческие активы.

#Федеральная налоговая служба #торги
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