«Многие мечтают открыть свое дело»: как в Челнах ветеранов СВО обучают бизнесу

До 11 сентября в Набережных Челнах будет идти федеральный образовательный интенсив «СВОй бизнес». Для ветеранов СВО и членов их семей это не обычные курсы повышения квалификации, а реальный шанс открыть свое дело под руководством бизнесменов-наставников. О том, кто учит, чему учат и почему это важнее любых слов поддержки, узнал «Татар-информ».





Фото: скриншот видео

«Действующие предприниматели возьмут на себя роль наставников»

Адаптация к гражданской жизни – это один из самых сложных вызовов для тех, кто вернулся из зоны СВО. Федеральная программа «СВОй бизнес», запущенная в марте 2025 года, помогает найти дело, которое будет приносить доход и ощущение нужности. Она идет в Набережных Челнах до 11 сентября в учебном центре «Союзники».

«Законодательно за каждым бойцом закреплено право вернуться на прежнее рабочее место, однако далеко не все хотят возвращаться в наем. Многие ветераны возвращаются с мечтой открыть собственное дело или масштабировать уже существующий небольшой бизнес. Именно этот запрос и лег в основу ’’СВОего бизнеса’’. Задача программы – дать знания и протянуть руку помощи от действующих предпринимателей и производств, а не оставить человека один на один с вопросами после окончания учебы», – отметила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, федеральный координатор партпроекта «Предпринимательство» Альфия Когогина.

По ее словам, отличительная черта программы в том, что участвовать в ней могут не только сами бойцы, но и их близкие: жены, родители, взрослые дети. Пока мужья находятся в зоне специальной военной операции, жены начинают строить бизнес, чтобы после возвращения супруга продолжить дело уже вдвоем.

«Татарстан участвует в программе с самого начала. На этапе запуска проект тестировали всего в четырех регионах страны, и республика вошла в их число. Первая группа прошла обучение в Казани на базе Штаба общественной поддержки партии в конце марта – начале апреля 2025 года. Тогда набрали совсем небольшую группу, так как пилот требовал точечной настройки методологии. Сейчас программа усовершенствована, и в Закамском регионе она стартовала впервые. Основу группы составляют челнинцы, но есть и участники из Актанышского, Агрызского, Менделеевского, Мензелинского, Нижнекамского районов республики», – рассказала Альфия Когогина.

Альфия Когогина: «Сейчас программа усовершенствована, и в Закамском регионе она стартовала впервые. Основу группы составляют челнинцы, но есть и участники из Актанышского, Агрызского, Менделеевского, Мензелинского, Нижнекамского районов республики» Фото: скриншот видео

Участие в предпринимательском интенсиве принимают около 50 участников. Обучение проводится по единому стандарту, разработанному специально для участников. Из Москвы приезжают тренеры, которых эксперты называют одними из лучших в стране. К чтению модулей привлекаются тренеры-психологи, которые помогают адаптировать их опыт к реалиям рынка.

«Программа уже реализована в 51 регионе нашей страны. Она хорошо себя зарекомендовала, показала свою высокую эффективность, но и главное – полюбилась нашим бойцам. Вы знаете, более 50% обученных принимают решение либо открыть свой бизнес, либо масштабировать существующий. Это очень хороший показатель», – объяснила Альфия Когогина.

Федеральную инициативу совместно реализуют партия «Единая Россия», общественная организация «ОПОРА РОССИИ» и Корпорация МСП.

Главная цель программы – провести участника от стадии генерации идеи до защиты готового бизнес-плана и выхода на первые продажи Фото: скриншот видео

«Проходим путь от идеи до защиты проекта»

Главная цель программы – провести участника от стадии генерации идеи до защиты готового бизнес-плана и выхода на первые продажи. Первый день был посвящен погружению в среду – участникам помогли определить собственную стратегию и поставить цели, а также рассказали об основах предпринимательства и оценке рынка.

Отдельный блок посвящен полезным сервисам платформы корпорации малого и среднего предпринимательства – МСП.РФ. Например, накануне, 8 сентября, слушателей учили создавать гипотезы для бизнеса, проводить проблемные интервью с потенциальными клиентами, составлять портреты аудитории и сегментировать рынок. Важно, что в программу включен модуль «Ресурсы для восстановления и развития. Преодоление кризиса. Сообщество СВОих». Ведь за бизнес-планом стоит человек, которому нужна не только финансовая грамотность, но и внутренняя опора.

Сегодня участники приедут с бизнес-визитами к действующим предпринимателям. Своими глазами они увидят, как устроено производство, сфера услуг или торговля изнутри. После этого им предстоит разработать ценностное предложение и маркетинговый план.

Завтра будет идти работа с цифрами и законами – юридические аспекты, налогообложение, поиск стартового капитала и, конечно, финансовое планирование. Это фундамент, без которого любой бизнес рухнет, каким бы гениальным ни был продукт. Вечером среды по плану краш-тест бизнес-проектов: участники в стрессовом режиме проверят свои наработки на прочность.

В финале – 11 сентября – участников познакомят с федеральными и региональными мерами поддержки, банковскими инструментами. А уже после пройдет защита собственных бизнес-планов. Обратную связь дадут эксперты и наставники, которые впоследствии смогут сопровождать проекты.

Максим Кулаков: «Я считаю, что данные проекты очень необходимы для поддержки тех людей, которые пришли с передовой. Потому что они дают мотивацию и продвижение, чтобы заняться тем, чем хочется» Фото: скриншот видео

«Я пришел за знаниями для будущего бизнеса»

Как отметила Альфия Когогина, спектр бизнес-идей, с которыми приходят участники, очень широк. Направления могут быть самыми разными: от индустриального предпринимательства до бизнеса на селе.

«Часто бойцы начинают реализовывать себя как социальные предприниматели и оказывать помощь тем, кто только возвращается из зоны специальной военной операции домой. На обучение записываются те, кто хотят открыть свое собственное дело. Сюда их приводит желание стать предпринимателем – это те, кто хочет реализовать свой потенциал, не идти в наем, а именно попробовать себя в малом, среднем бизнесе»», – сказала она.

Один из таких участников – ветеран СВО Максим Кулаков. Он пришел на программу не с готовой идеей, а за знаниями, которые помогут определиться с направлением.

«Я считаю, что данные проекты очень необходимы для поддержки тех людей, которые пришли с передовой. Потому что они дают мотивацию и продвижение, чтобы заняться тем, чем хочется. А также понять, к чему стремиться, реализовывать дополнительные цели, поставленные для себя. Я считаю, что это необходимая вещь», – говорит Максим.

Конкретной бизнес-идеи у него пока нет. Он пришел, чтобы получить базу, на которую можно будет опереться в будущем.

«В первую очередь я пришел за получением необходимых знаний. Есть вещи, которые нужно сначала изучить, а потом уже начинать делать. Я пришел именно за тем, чтобы получить знания, и уже на основе этих знаний я буду действовать в каком-то своем направлении», – добавил он.

Отличительная черта программы «СВОй бизнес» – это упор на систему наставничества.

«После обучения никто не остается один на один с вопросами и со своими проблемами. Федеральные опытные кураторы ежедневно будут находиться с ними в течение года, а наставники из числа местных предпринимателей будут вести наставническую программу. Таким образом, все вопросы, возникающие после обучения наших бойцов, могут быть решены», – подчеркнула Альфия Когогина.

В финальный день запланирован «обратный нетворкинг со СВОими». Это возможность найти партнеров и единомышленников внутри сообщества ветеранов. Те, кто вчера стоял плечом к плечу, завтра могут вести совместный бизнес.

Альфия Когогина также отметила, что по итогам защиты бизнес-планов многие участники смогут претендовать на гранты от государства и республики. Это дополнительный стимул отнестись к обучению максимально серьезно.