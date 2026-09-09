Рособрнадзор опроверг сообщения об утвержденных изменениях в ЕГЭ по русскому

Распространяющаяся в интернете информация об изменениях в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ по русскому языку не отражает окончательную структуру экзамена. Финальная версия заданий пока не утверждена, сообщили в канале Рособрнадзора в МАКСе.

В ведомстве пояснили, что обсуждаемые в интернете изменения не являются официально утвержденными. Рабочие версии документов и отдельные экспертные оценки распространяются как уже принятые решения.

Школьникам, педагогам и экспертам в Рособрнадзоре рекомендовали ориентироваться на информацию, опубликованную на официальном сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

Сейчас на сайте ФИПИ размещены перспективные модели – демонстрационные варианты экзаменационных материалов. Их общественное и профессиональное обсуждение продолжается.

В Рособрнадзоре подчеркнули, что ни один из опубликованных проектов пока не является окончательным вариантом ЕГЭ. Замечания и предложения по содержанию демонстрационных версий принимают через официальные каналы обратной связи ФИПИ.

Таким образом, окончательная структура контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку на данный момент не утверждена.