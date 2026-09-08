РТ станет пилотным регионом для апробации предпринимательского образования

В Министерстве образования Татарстана прошёл круглый стол, посвящённый проекту Федерального государственного образовательного стандарта по направлению «Предпринимательство». Республику рассматривают как пилотную площадку для апробации новой специальности. Подробнее – в материале «Татар-информа».





В Казани представили проект по предпринимательству

В Министерстве образования и науки Республики Татарстан состоялся круглый стол по развитию предпринимательского образования. Участники обсудили проект Федерального государственного образовательного стандарта по направлению «Предпринимательство» и возможность пилотного внедрения новой специальности в вузах республики. Республика может стать одним из первых регионов, где подготовка предпринимателей будет вестись по отдельному образовательному стандарту.

Модератором круглого стола выступил Роман Султанов, председатель Комитета по образованию «ОПОРЫ РОССИИ», член Экспертного совета по образованию и молодёжной политике Государственной Думы РФ. В мероприятии приняли участие первый заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Рамис Музипов, заместитель директора Департамента государственной молодёжной политики и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования РФ Александр Ведехин, а также первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», руководитель рабочей группы по развитию молодежного предпринимательства Совета Минобрнауки РФ Эдуард Омаров.

Рабочая группа Минобрнауки России по развитию предпринимательского образования разработала проект ФГОС ВО по направлению «Предпринимательство». Документ предполагает выделение предпринимательства в самостоятельную образовательную область с собственным набором компетенций, отличным от экономики и менеджмента. Проект ФГОСа предполагает внедрение практико-ориентированной модели обучения.

«В Республике Татарстан много по-настоящему сильных образовательных организаций»

Участники круглого стола обсудили возможность пилотного внедрения новых образовательных стандартов в вузах Татарстана. Республика рассматривается как площадка для апробации: здесь сформирована сильная образовательная среда, работают ведущие университеты, есть запрос со стороны бизнес-сообщества на подготовку кадров с предпринимательскими компетенциями. Как отметил Султанов, Республика Татарстан могла бы стать авангардом этого процесса.

«В Республике Татарстан много по-настоящему сильных образовательных организаций. И было бы замечательно, если бы Республика стала площадкой для пилотного проекта. По итогам встречи продолжим работу с образовательными организациями Республики, «ОПОРОЙ РОССИИ», Минобрнауки России для развития предпринимательского образования. Уверен, это обогатит не только образование Татарстана, но и даст мощный импульс всей системе», — заявил Роман Султанов.

«Мы активно работаем с предпринимательским сообществом»

Представитель Минобрнауки России Александр Ведехин подтвердил поддержку инициативы со стороны федерального ведомства. «Мы готовы рассмотреть возможные предложения от республики на предмет включения вузов Респбулики в разработку и апробацию ФГОС», — отметил Ведехин.

«Важно, что «ОПОРА РОССИИ» совместно с Минобрнауки РФ ведет эту работу системно и последовательно. Также мы активно работаем с предпринимательским сообществом. Уверен, что результат будет, и в вузах скоро появится новая специальность «предпринимательство», — подчеркнул Эдуард Омаров, первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ».

В рамках круглого стола участники пригласили заинтересованные вузы войти в состав рабочей группы по разработке стандартов. По итогам круглого стола будет сформирован пакет предложений для Минобрнауки России.

Фото: Ассоциация негосударственного образования