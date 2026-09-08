Более 100 школьников и студентов исполнили «Туган тел» у Нацбиблиотеки РТ

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Более 100 школьников и студентов собрались у Национальной библиотеки Татарстана, чтобы вместе исполнить песню «Туган тел» на стихи татарского поэта Габдуллы Тукая. Праздничную акцию организовало Татарстанское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России», сообщает пресс-служба партии.

В акции приняли участие молодогвардейцы, учащиеся гимназий №18 и №28, студенты колледжа ТИСБИ, Казанского инновационного университета, Казанского государственного аграрного университета, Казанского государственного энергетического университета и Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова.

Песню «Туган тел», посвященную родному языку, школьники и студенты исполнили вместе с народной артисткой Татарстана Алиной Шарипжановой.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Участники в национальных костюмах выстроились на ступенях Национальной библиотеки Татарстана. Представители «Молодой Гвардии» развернули флаги Татарстана и России.

Руководитель Казанского местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Риф Хуснудинов отметил, что подобные мероприятия помогают молодежи почувствовать связь с родной культурой, языком и предыдущими поколениями.

По его словам, организаторы стремятся показать молодым людям, что национальная культура остается частью повседневной жизни. Хуснудинов также подчеркнул важность восприятия культурного многообразия народов России как общей ценности.