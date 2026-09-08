В Менделеевске начнется ремонт дебаркадера

В Татарстане начались работы по ремонту дебаркадеров. Первым к этой работе приступит Менделеевск. Проект имеет важное значение для развития транспортной доступности этого города, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Сегодня в Менделеевске прошло совещание по вопросу создания пассажирского причала. Ключевым стал вопрос по организации инфраструктуры для швартовки дебаркадера. Его предоставит компания „Флот РТ“, часть ремонтных работ возьмет на себя муниципалитет и часть – одно из градообразующих предприятий», – говорится в сообщении.

Предполагается, что после создания причала речной маршрут Казань – Набережные Челны будет продлен до Менделеевска. Запуск пассажирского сообщения запланирован на май следующего года.

В министерстве отметили, что особую значимость проект имеет для работников предприятия «Аммоний», резидентов ОЭЗ, а также для жителей и гостей Менделеевска.

В этом году компания «Флот РТ» начала масштабный ремонт волжских и камских пристаней в Татарстане. Все пристани по правому берегу Волги от Печищ до Шеланги и Камского Устья были построены в 1960–1970-х годах и давно нуждались в ремонте.

Этим летом первый дебаркадер инженерами речного порта уже обновлен, а волонтеры движения «Том Сойер Фест – Казань» восстановили его утраченный деревянный декор. Дебаркадер установлен на пристани в селе Ташевка Верхнеуслонского района Татарстана.