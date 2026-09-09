В Казани пройдет сессия о цифровизации АПК с участием экспертов отрасли

Анонсирована сессия «Цифровой АПК 2026: полный срез отрасли. Запросы бизнеса, инвестиции и прорывные технологии», которая состоится 10 сентября в 14:00. Мероприятие пройдет в преддверии Международного форума Kazan Digital Week-2026 (29-31 октября, МВЦ «Казань Экспо»), сообщают организаторы.

Согласно сообщению, цифровизация агропромышленного комплекса стала не экспериментом, а фактором конкурентоспособности бизнеса. Участники сессии за 90 минут рассмотрят трансформацию сельского хозяйства с разных сторон: запросы бизнеса, инвестиции, науку, образование и технологии, уже применяемые на полях и фермах.

Модератором выступит генеральный директор АО «РИВЦ» Нияз Халиуллин.

В программе:

Нияз Халиуллин (АО «РИВЦ») — «Куда движется цифровизация АПК?»;

(АО «РИВЦ») — «Куда движется цифровизация АПК?»; Алексей Остапенко (АО «Агропромцифра») — «Роль ИИ в цифровизации производства»;

(АО «Агропромцифра») — «Роль ИИ в цифровизации производства»; Дамир Фатихов (АО «Нью бренд») — «Цифровые решения в растениеводстве: эффективная работа в связке»;

(АО «Нью бренд») — «Цифровые решения в растениеводстве: эффективная работа в связке»; Тимур Хайруллин (ООО «Диджитол+») — «Цифровые технологии в молочном животноводстве: где теряются деньги и как их вернуть»;

(ООО «Диджитол+») — «Цифровые технологии в молочном животноводстве: где теряются деньги и как их вернуть»; Наталья Чернышева (АО «Россельхозбанк») — «Куда идут деньги в агротехе?»;

(АО «Россельхозбанк») — «Куда идут деньги в агротехе?»; Алсу Хайруллина (АО «РИВЦ») — «Наука и образование — какие перспективы?»;

(АО «РИВЦ») — «Наука и образование — какие перспективы?»; Алексей Таранов («Инвест Хаб», сооснователь «Агротех кластера» РТ) — «Три барьера агротеха: почему рынку нужно больше стартапов».

Подключиться к мероприятию можно будет по ссылке.