Филипп Киркоров открыл мемориал родителям на Троекуровском кладбище

Народный артист России Филипп Киркоров открыл памятник своим родителям – народному артисту России Бедросу Киркорову и Виктории Киркоровой – на Троекуровском кладбище в Москве. Церемония прошла на 21-м участке и началась с молебна, сообщает «Абзац».

На открытие артист приехал вместе с детьми Аллой-Викторией и Мартином. На церемонии также присутствовали друзья и коллеги Киркорова, среди которых Андрей Малахов и Марина Юдашкина.

Создание семейного мемориала продолжалось около года. В конце июля Киркоров перевез прах матери из Софии в Москву и организовал ее перезахоронение. Виктория Марковна Киркорова умерла в 1994 году в возрасте 57 лет – в день рождения сына. Бедрос Киркоров скончался в марте 2025 года в возрасте 91 года.

Дата открытия мемориала была выбрана в память о значимом для Бедроса Киркорова событии. 9 сентября 1944 года советские войска вошли в Болгарию.

«Для Бедроса 9 сентября было не просто страницей истории, а днем памяти и благодарности поколению победителей», – отметил Киркоров.

По словам артиста, семейный мемориал должен стать данью памяти родителям и символом связи поколений.