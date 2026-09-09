«Важный вопрос – легитимность»: эксперты клуба «Волга» – о выборах в Госдуму

В преддверии выборов депутатов Государственной Думы девятого созыва эксперты клуба «Волга» сегодня обсудили вопросы социально-экономического развития и задачи, которые общество формулирует политическим партиям в рамках предвыборной кампании. Своим мнением по этой теме поделились московские политологи. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Вопрос легитимности – один из ключевых в этой кампании»

Тема онлайн-заседания экспертного клуба «Волга» – «Общественный запрос и ожидания накануне выборов в Государственную Думу». Открывая дискуссию, эксперты обратились к вопросу о том, какие события и тенденции сегодня определяют запрос общества к политикам и власти в целом.

Политолог, профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики Марат Баширов сразу обозначил, что избирательная кампания проходит в условиях специальной военной операции и этот факт необходимо учитывать.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Тему СВО, отношение населения к задачам, которые с ее помощью решает руководство страны, сбросить со счетов нельзя. Все опросы показывают, что консолидация сохраняется. Люди понимают, что надо достичь целей, которые были заявлены в начале СВО и подтверждены неоднократно. При этом есть традиционная повестка, которая не меняется. Человек хочет жить хорошо. Он говорит: «А что у нас с дорогами, со здравоохранением?» – заявил он.

Решение традиционной повестки, по словам политолога, относится в первую очередь к одномандатникам. Однако он убежден, что и партии не должны от нее отстраняться, им необходимо предлагать системные решения. Баширов привел в пример народную программу «Единой России», которая составлена по запросам граждан.

Эксперт добавил, что важный вопрос избирательной кампании, которая проходит в условиях СВО, – легитимность выборов. «Мы должны продемонстрировать, что у нас работают демократические механизмы, что наш парламент будет сформирован демократическим путем с максимальным соблюдением всех юридических требований. Самое главное, что легитимность должна быть подтверждена в глазах избирателей. Вопрос легитимности, на мой взгляд, один из ключевых в этой кампании», – подчеркнул он.

«В Татарстане понимают, что для людей важно апеллировать к собственному опыту»

В Татарстане четко понимают риски, которые возможны в ходе избирательной кампании, сказал политолог, президент Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В этом плане на электоральной карте России республика занимает особое место, и этот опыт один из самых ценных региональных опытов, которые мы видим в ходе этой избирательной кампании», – заявил он.

У руководства Татарстана есть прагматическое понимание того, что для избирателя важно настоящее, а не фантастическое прошлое или будущее, добавил эксперт.

«В Татарстане понимают, что для людей важно апеллировать к собственному опыту, тому, что они видят здесь и сейчас вокруг себя, в своем населенном пункте», – заметил он.

По мнению Виноградова, этот год для выборов особенный, потому что «проходит в условиях тревожности». «Оснований для тревожности по самым разным моментам 2026-й принес довольно много. У избирателя есть дополнительная тревожность – как именно будет интерпретировано его голосование. Приходится учитывать тревожность избирателя, которая существует и вокруг интерпретации того, за что именно он голосует», – поделился он своим видением ситуации.

«У каждого есть право голосовать за того или иного кандидата, но явка крайне важна»

Серьезный отпечаток на избирательную кампанию накладывает то, что она проходит в условиях борьбы России против глобального Запада, заявил генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Фото: © Михаил Богачев / РИА Новости

«СВО имеет огромное политическое значение для избирателей, но нельзя сказать, что этот вопрос стоит на первом месте. На первом месте стоят обычные проблемы и запросы. Например, вопросы коммунальных платежей, коммунальной инфраструктуры, дорог, заработной платы, ситуация в сферах здравоохранения и образования. И в этом контексте Татарстан не отличается от других регионов России – все те же самые запросы», – отметил он.

Люди видят, что ситуация сложная, но при этом страна развивается, и Татарстан хорошо это демонстрирует, подчеркнул Данилин.

Так, Татарстан по инвестклимату за прошлый год поднялся на одну позицию и занял первое место вместе с Москвой. Кроме того, республика входит в тройку лидеров по социально-экономическому развитию. «Промышленное производство показывает уверенный рост – около 110%. Только за год создано 12 тыс. новых рабочих мест», – констатировал эксперт.

Говоря о федеральной повестке, он упомянул народную программу «Единой России», предложения для которой собирали со всей страны. «Поступило 3 млн предложений в программу. Определены вызовы, которые отвечают на запросы населения», – сказал гендиректор Центра политического анализа.

По его словам, один из актуальных вопросов – безопасность. «Понятно для чего, особенно в преддверии выборов, нам начинают угрожать, терроризировать – население хотят заставить поверить, что если голосовать против, то все это остановится. Ничего подобного. Это шантажисты добиваются обратного», – пояснил Данилин.

Он также заметил, что Татарстан всегда отличался высокой явкой избирателей на выборах. По его мнению, это объясняется активностью гражданского населения республики.

Баширов добавил, что явка на выборах очень важна для их легитимности. «У каждого есть право голосовать за того или иного кандидата, но явка крайне важна. И в этом есть определенный элемент доверия к Президенту России Владимиру Путину. Я бы хотел, чтобы каждый из нас об этом задумался», – подчеркнул он.

«Люди труда, внесшие вклад в развитие региона, в том числе России, должны быть оценены»

Многие проекты, инициированные в Татарстане, в дальнейшем перешли на федеральный уровень. Например, программа «Наш двор», рассказал депутат Госдумы Руслан Гаджиев.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он убежден, что получить федеральный статус может проект «Электронная доска почета РТ». Указ о ее создании в этом году подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Предприятия и организации внесли на Доску почета 15 тыс. передовиков производства – это учителя, врачи, работники социального блока, промышленности, бизнеса. Люди труда, внесшие вклад в развитие региона, в том числе России, должны быть оценены», – заявил он.

Парламентарий отметил, что этот проект стимулирует молодежь добиваться высокий достижений в своей работе. «У молодых передовиков тоже есть желание попасть на эту Доску почета. Думаю, эта инициатива станет федеральной», – сказал он.

С его мнением согласился Баширов, назвав проект обратной связью с населением. «Человек будет делать больше, чем ему приписано трудовым договором, когда видит, что у общества есть благодарность относительно того, что он делает. Это хороший механизм стимулирования подвижничества», – заметил он.

Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва пройдут 18, 19 и 20 сентября. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.



К участию в избирательной кампании допущено 10 официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».



В Татарстане в дни голосования также пройдут дополнительные выборы депутата Государственного Совета РТ по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.