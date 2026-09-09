Доходы бюджета Татарстана в 2027 году прогнозируют на уровне 619 млрд рублей

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в заседании Кабинета министров республики, где обсудили прогноз социально-экономического развития на 2027–2029 годы. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Участники также рассмотрели прогноз консолидированного бюджета Татарстана и проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования на этот период.

Заседание провел Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. В нем участвовали исполняющий обязанности Председателя Госсовета республики Марат Ахметов, Почетный Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, представители Правительства, руководители министерств и ведомств, а также главы городов и районов.

Песошин рассказал, что при подготовке прогноза учитывались сценарии развития российской экономики Минэкономразвития РФ, показатели ведущих предприятий, отраслевых министерств и муниципалитетов Татарстана, а также национальные проекты и стратегические задачи, поставленные Президентом России и Раисом республики.

По словам Песошина, благодаря работе предприятий и организаций, а также федеральным и республиканским мерам поддержки экономика Татарстана продолжает расти. Координация работы органов власти и организаций продолжается в рамках Оперативного штаба.

По итогам восьми месяцев 2026 года валовой региональный продукт Татарстана оценивается более чем в 4,2 трлн рублей – 102,7% к показателю аналогичного периода прошлого года. Индекс промышленного производства составил 105,2%. За первое полугодие в республику привлекли 778 млрд рублей инвестиций.

Песошин отметил, что в ближайшие годы предстоит решить ряд системных вопросов при реализации национальных проектов, государственных и республиканских программ и других мероприятий, направленных на развитие экономики Татарстана и повышение качества жизни населения.

Заместитель Премьер-министра – министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов сообщил, что основной вклад в экономический рост внесли обрабатывающие производства, прежде всего предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также нефтедобывающий сектор.

При этом в ряде отраслей промышленности и 17 муниципалитетах объемы промышленного производства продолжают снижаться. Умеренная динамика сохраняется в строительстве и сельском хозяйстве.

Значительную роль в развитии отраслей играет малый и средний бизнес. В МСП Татарстана сейчас заняты более 900 тыс. человек. Рост в основном обеспечивают индивидуальные предприниматели, тогда как число юридических лиц снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Поддерживают экономическую динамику и резиденты особых экономических зон, промышленных парков и территорий опережающего развития. На них приходится около четверти промышленного производства Татарстана. При этом на отдельных площадках и у некоторых резидентов фиксируются снижение объемов производства и замедление деловой активности.

В 2027 году рост ВРП Татарстана прогнозируется на уровне 1%, индекс промышленного производства – 100,5%. Объем строительных работ ожидается на уровне 100,2–101% с учетом жилищного, промышленного и инфраструктурного строительства. Производство сельскохозяйственной продукции должно вырасти на 1,5% в сопоставимых ценах к уровню 2026 года.

Рост реальной заработной платы в 2027 году прогнозируется на уровне 2,4%.

Шагиахметов также отметил роль электронной торговли как канала сбыта. В связи с повреждениями логистических объектов и потерей товаров предпринимателями Правительство России утвердило целевые меры поддержки бизнеса. Дополнительные инструменты появились и на республиканском уровне. Главам муниципалитетов поручили проинформировать предпринимателей об этих возможностях.

Бюджет Татарстана на следующие три года сформирован на основе прогноза социально-экономического развития и направлений бюджетной и налоговой политики. В 2027 году на государственные программы придется 91% расходов. В них также предусмотрены мероприятия национальных проектов. После распределения федерального финансирования на нацпроекты соответствующие расходы дополнительно включат в республиканский бюджет.

Доходы консолидированного бюджета Татарстана в 2027 году прогнозируются на уровне 619,1 млрд рублей, расходы – 627,6 млрд, дефицит – 8,5 млрд рублей. Около 84% всех расходов будут иметь социальную направленность. Песошин подчеркнул необходимость полностью выполнить социальные обязательства и обеспечить необходимое качество их реализации.

Министр финансов Татарстана Марат Файзрахманов сообщил, что за восемь месяцев 2026 года доходы консолидированного бюджета составили 511,3 млрд рублей, в том числе 429,3 млрд рублей налоговых и неналоговых поступлений. При подготовке бюджета на 2027–2029 годы учитывались текущее исполнение, ожидаемые итоги года и изменения законодательства.

Поступления налога на прибыль в 2027 году прогнозируются на уровне 135,6 млрд рублей, в 2028-м – 141,1 млрд, в 2029-м – 146,7 млрд рублей.

Доходы от НДФЛ могут составить соответственно 252,7 млрд, 271,1 млрд и 290,9 млрд рублей. Поступления акцизов в 2027 году ожидаются на уровне 57,8 млрд рублей, а в 2028-м и 2029-м – по 59,5 млрд рублей.

Налог на имущество организаций должен принести 53,5 млрд рублей в 2027 году, 54,9 млрд – в 2028-м и 56,5 млрд – в 2029-м. Поступления транспортного налога оцениваются соответственно в 8,2 млрд, 8,4 млрд и 8,6 млрд рублей.

Налоги на совокупный доход должны принести бюджету 44 млрд рублей в 2027 году, 43,6 млрд – в 2028-м и 43,9 млрд – в 2029-м.

Земельный налог и налог на имущество физических лиц полностью поступают в бюджеты муниципалитетов. Ежегодные поступления земельного налога в 2027–2029 годах прогнозируются на уровне 11 млрд рублей, налога на имущество физлиц – 4,6 млрд рублей.

Неналоговые доходы консолидированного бюджета ожидаются в объеме 48,2 млрд рублей в 2027 году, 50,5 млрд – в 2028-м и 51,7 млрд – в 2029-м.

Таким образом, общие доходы консолидированного бюджета прогнозируются на уровне 619,1 млрд рублей в 2027 году, 648,1 млрд – в 2028-м и 676,9 млрд – в 2029-м.

На раздел «Национальная экономика» в 2027 году планируется направить 123,2 млрд рублей, в 2028-м – 124,4 млрд, в 2029-м – 124,6 млрд рублей. В него входят, в частности, дорожное хозяйство, капитальные вложения, сельское хозяйство и транспорт.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составят 18,8 млрд рублей в 2027 году, 20,8 млрд – в 2028-м и 21,3 млрд – в 2029-м.

На образование планируют направить 205,6 млрд рублей в 2027 году, 218,2 млрд – в 2028-м и 225,3 млрд – в 2029-м. Расходы на культуру составят соответственно 27,3 млрд, 30 млрд и 32 млрд рублей.

На содержание и развитие здравоохранения с учетом средств ОМС предусмотрено 175,6 млрд рублей в 2027 году, 187,7 млрд – в 2028-м и 199,4 млрд – в 2029-м.

Расходы по разделу «Социальная политика» прогнозируются на уровне 84,5 млрд рублей в 2027 году, 89,7 млрд – в 2028-м и 93,7 млрд – в 2029-м. На физическую культуру и спорт планируют выделить соответственно 13,9 млрд, 15 млрд и 16,2 млрд рублей.

Общий объем расходов консолидированного бюджета Татарстана составит 627,6 млрд рублей в 2027 году, 657,5 млрд – в 2028-м и 680,4 млрд – в 2029-м. Дефицит прогнозируется на уровне 8,5 млрд, 9,4 млрд и 3,5 млрд рублей соответственно.

Участники заседания также рассмотрели проект бюджета Территориального фонда ОМС. По предварительным расчетам, в 2027 году его доходы и расходы составят по 105,6 млрд рублей.

Средства планируют направить в том числе на специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь, снижение смертности, увеличение продолжительности жизни, а также повышение доступности и качества медицинской помощи.

Директор фонда Алсу Мифтахова сообщила, что за восемь месяцев 2026 года его доходы составили 68,3 млрд рублей, расходы – 63,9 млрд. По итогам года ожидаются доходы в размере 101,6 млрд рублей и расходы в размере 104 млрд рублей. Дефицит планируется покрыть за счет остатка средств на начало года, предназначенного для завершения расчетов за медицинскую помощь, оказанную в 2025 году.

В 2027 году доходы фонда должны увеличиться на 4 млрд рублей, или 3,9%, и достичь 105,6 млрд рублей. Они формируются за счет субвенции Федерального фонда ОМС, межбюджетных трансфертов из бюджета Татарстана и трансфертов из бюджетов территориальных фондов ОМС других регионов России.

Расходы фонда рассчитаны с учетом федеральных макроэкономических индексов-дефляторов. На мероприятия программы государственных гарантий в 2027 году планируют направить 105,6 млрд рублей.

Доходы фонда прогнозируются на уровне 105,6 млрд рублей в 2027 году, 112,8 млрд – в 2028-м и 117 млрд – в 2029-м. Расходы на протяжении трех лет планируются в тех же объемах.

Минниханов предложил принять представленные на заседании параметры за основу для дальнейшей работы над бюджетом.

Раис Татарстана подчеркнул, что, несмотря на существующие сложности, все запланированные республиканские программы сохранят. В бюджете также предусмотрены средства на повышение заработной платы. По оценке Минниханова, макроэкономическая и геополитическая ситуация остается крайне неопределенной, однако заложенные параметры объективны с учетом нынешних условий.

Теперь властям предстоит подготовить проекты законов о бюджете Татарстана и бюджете Территориального фонда ОМС, а также решения о муниципальных бюджетах. В октябре проекты планируют внести на рассмотрение Государственного Совета республики, а в декабре – представительных органов муниципалитетов.