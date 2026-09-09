«С каждой игрой будем лучше» — Хейс пообещал прогресс после дебюта

Фото: ak-bars.ru

Нападающий казанского «Ак Барса» Кевин Хейс дал первое интервью после своего дебютного матча в КХЛ против «Трактора» (2:1).

Американец не скрывал: играть после долгого перерыва было непросто, но победа и поддержка партнеров по звену оставляют пространство для оптимизма.

Отвечая на вопрос о первых впечатлениях, Хейс отметил результат, но признался в сложностях с вкатыванием: е

«Отлично, очень рад, что взяли два очка. Я не играл с прошлого апреля, было немного сложно. Наша тройка хорошо сыграла в первом периоде, а во втором уже не очень. Но думаю, что с каждой игрой будем только лучше».

Хейс уже подметил тактическую специфику КХЛ, которая контрастирует с привычным ему стилем:

«Тут больше позиционных построений. Много контроля в средней зоне, в основном выходят в атаку через него, не так часто забрасывают шайбу вперед. Я слишком много сегодня забрасывал её в зону».

Это самонаблюдение, по словам форварда, станет одним из первых пунктов для корректировки в следующей игре.

В тройке Хейса — два дебютанта (сам Кевин и Егор Соколов), и лишь Александр Хмелевский уже провел сезон в Казани.

Американец подтвердил, что общий язык в прямом смысле помогает быстрее сыграться:

«Довольно сложно выходить на матч, когда три игрока действуют в одном звене впервые. Но здорово, что все в нашем сочетании разговаривают на английском, это облегчает задачу. Как уже говорил, в первом периоде у нас были хорошие моменты, во втором слишком много играли в обороне, надо менять это».

Он также добавил, что уровень партнеров его полностью устраивает:

«У нас все в звене и раздевалке хорошие игроки, это лига впечатляющего уровня. Не важно, с кем, я буду рад сыграть со всеми. Но больше всего мне упрощает задачу язык, легче разговаривать на скамейке. В следующем матче мы будем лучше».

На вопрос о возможном изучении русского Хейс ответил с улыбкой, сославшись на семейные обстоятельства:

«Моя жена говорит по-русски, я тоже надеюсь на это».

Отдельным эпизодом дебюта стало знакомство с Зинэтулой Билялетдиновым, которое клуб выложил в видео.

Хейс поделился впечатлениями от этой встречи:

«Замечательно, что удалось встретиться. Слышал, что он настоящая легенда в этом клубе и всего российского хоккея. Рад увидиться и пообщаться».