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Общество 9 сентября 2026 16:56

Рустам Минниханов рассказал, какую стипендию получал, будучи студентом

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Рустам Минниханов рассказал, какую стипендию получал, будучи студентом
Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече со студентами рассказал, какую стипендию он получал в своем институте.

«Я был стипендиатом с района, поэтому у меня стипендия была немножко больше, чем у других студентов. На девять рублей. Они получали 40 рублей, я – 49. Неплохие деньги были», – рассказал Минниханов.

Также он вспомнил о своем первом заработке. В бытность студентом на практике он заработал 119 рублей на Волгоградском тракторном заводе.

#стипендия #зарплата #Рустам Минниханов
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