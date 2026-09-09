Рустам Минниханов рассказал, какую стипендию получал, будучи студентом

Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече со студентами рассказал, какую стипендию он получал в своем институте.

«Я был стипендиатом с района, поэтому у меня стипендия была немножко больше, чем у других студентов. На девять рублей. Они получали 40 рублей, я – 49. Неплохие деньги были», – рассказал Минниханов.

Также он вспомнил о своем первом заработке. В бытность студентом на практике он заработал 119 рублей на Волгоградском тракторном заводе.