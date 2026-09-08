Ахметов оценил школу в Тукаевском районе после капремонта за 258 млн рублей

Исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета Татарстана Марат Ахметов сегодня посетил среднюю общеобразовательную школу в поселке Новый Тукаевского района. В этом году учебное заведение открылось после капитального ремонта, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Работы провели по государственной программе «Развитие образования», которая предусматривает модернизацию школ в российских регионах. В здании 1975 года постройки отремонтировали фасад и кровлю, провели внутреннюю отделку, заменили двери и окна.

Кроме того, специалисты обновили системы отопления, водоснабжения и канализации, электрику, сети связи и вентиляцию.

Для школы также закупили новую мебель и оборудование и благоустроили прилегающую территорию. Общая стоимость проекта превысила 258 млн рублей.

Сейчас в школе учатся 575 человек. За 50 лет ее работы капитальный ремонт здания не проводили ни разу. До обновления в нем сохранялись деревянные полы и побеленные потолки.

После ремонта в школе появилось современное цифровое пространство. Кабинеты оборудовали интерактивными панелями и маркерными досками. В обновленном вестибюле также появился музейный стенд, посвященный истории школы и ее выдающимся педагогам. Почти половина нынешнего педагогического коллектива – выпускники этого же учебного заведения.

Особое внимание в школе уделяют сохранению и изучению родных языков, в том числе татарского. В одном из классов Ахметову показали авторский урок-викторину, посвященный творчеству Габдуллы Тукая.

Сегодня все ученики школы также написали диктант на русском и татарском языках. Акцию приурочили ко Дню языков народов России.

Подводя итоги рабочей поездки в Тукаевский район, Ахметов отметил, что в Татарстане действуют несколько десятков государственных программ социальной направленности и район активно в них участвует. По его словам, территория продолжает развиваться: только в этом году здесь построили около 200 тыс. кв. метров жилья.

В связи с этим, подчеркнул Ахметов, развитие инфраструктуры должно соответствовать темпам жилищного строительства. Речь идет о дорогах, газоснабжении, электричестве, водоснабжении и транспортном обеспечении.

Школу в поселке Новый, история которой началась с вагончика, пяти парт и одного учителя, Ахметов назвал уникальной. Он высоко оценил педагогический коллектив учебного заведения, назвав его сильным и творческим.

Отдельно исполняющий обязанности Председателя Госсовета Татарстана отметил работу по сохранению родных языков – не только татарского, но и языков других народов, живущих в республике. По его словам, в День языков народов России эта работа приобретает особое символическое значение.

Ахметов считает, что знание и любовь к родному языку объединяют людей, а уважение к собственному языку помогает с таким же уважением относиться к языкам других народов.

Ремонт школ соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.