Водительские права уже скоро можно будет предъявлять сотрудникам ГАИ через МАКС

С 8 сентября в России юридически стало возможным предъявлять автоинспекторам водительские удостоверения и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) с помощью QR-кода в мессенджере МАКС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на автоюриста Льва Воропаева. Однако, по его словам, техническая возможность появится позже, в ближайшие месяцы.

«Правительство разрешило водителям не возить с собой права и СТС. С 8 сентября 2026 года их можно будет предъявлять инспектору через мессенджер МАКС с телефона с помощью QR-кода. <…> Постановление вступает в силу 8 сентября, а Минцифры говорит, что техническая возможность появится позже, в ближайшие месяцы», – сказал юрист в беседе с агентством.

Воропаев отметил, что в тексте постановления не указан мессенджер МАКС, вместо него там имеется термин «многофункциональный сервис обмена информацией». Однако именно через МАКС данный сервис и будет функционировать, причем сведения (права и СТС) нужно будет предъявлять через специальный сервис и QR-код взаимодействия с порталом госуслуг, уточнил эксперт. Тем не менее Воропаев отмечает, что пункт 2.1.1 ПДД по-прежнему указывает на необходимость иметь при себе водительские права и СТС.

«Встает резонный вопрос: а если у инспектора нет связи и не работает возможность читать QR-код, а у водителя с собой только телефон с QR-кодом? <…> Мой вам практический совет: берите пока пластик с собой и возите как минимум в бардачке. И еще электронный вариант добровольный. Пластиковые права и СТС никто не отменяет», – подытожил юрист.