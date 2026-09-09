В Альметьевске открылась выставка об освоении нефти через искусство

Фото: пресс-служба «Татнефти»

В Альметьевске открылась выставка «Художественное освоение нефти. Как художники и писатели освещали Альметьевск», сообщает газета «Нефтяные вести».

Экспозиция в общественном центре «Алмет» посвящена истории города через произведения художников, писателей и журналистов, которые стали свидетелями развития нефтяной отрасли. Выставка приурочена ко Дню нефтяника, который в этом году отметили 6 сентября.

«Для Альметьевска нефть – не просто ресурс. Это большая история развития нефтяной отрасли и вместе с ней всех сфер жизни региона: культуры, творчества, социальной инфраструктуры и, конечно, повседневной жизни людей», – сказал заместитель генерального директора «Татнефти» по социальному развитию Ренат Мамин.

Фото: пресс-служба «Татнефти»

По его словам, подобные проекты позволяют сохранить историю города и представить ее через работы художников, литературные и журналистские материалы.

Экспозиция разделена на три части. Раздел «Искусство и нефть» рассказывает об освоении нефтяных месторождений и первых годах развития города. В нем представлены работы художников, которые приезжали в Альметьевск в составе творческих бригад и создавали портреты нефтяников и строителей, а также индустриальные пейзажи.

Фото: пресс-служба «Татнефти»

Отдельное место отведено литературной истории города. В 1955 году в Альметьевск переехал журналист Адиб Маликов. Он организовал первое литературное объединение, а в 1963 году открыл Альметьевское отделение Союза писателей Татарии.

Второй раздел носит название «Искусство и город» и посвящен изменениям городской среды. Экспозиция показывает путь Альметьевска от палаток и сборно-щитовых домов до зданий, ставших частью архитектурного облика города, в том числе Дома техники, кинотеатра «Россия» и ДК «Нефтьче».

Фото: пресс-служба «Татнефти»

Третий раздел, названный «Искусство и дети», знакомит с тем, как история нефтяного края отражалась в произведениях для юных читателей. Центральным экспонатом стала книга Адиба Маликова «Танбатыр. Баллада о нефтянике», созданная совместно с художницей Ириной Колмогорцевой и впервые изданная в 1968 году. В 2023-м ее переиздал Центр современной культуры «Смена» в серии «Кустода».

Выставка стала продолжением совместных проектов «Татнефти» и Центра современной культуры «Смена». Она будет работать в ОЦ «Алмет» до 20 сентября.