ЦИК РТ показала избирательный участок для голосования на выборах в Госдуму

В рамках подготовки к выборам депутатов Государственной Думы девятого созыва ЦИК Татарстана презентовала работу избирательного участка, расположенного в Культурном центре «Московский» в Казани. К нему прикреплено около 2 тыс. избирателей.

«На участке в дни голосования будут работать 11 человек – секретари, помощники. Проведена большая работа по информированию населения. В каждую квартиру зашли наши представители, ознакомили с именами депутатов, партиями. Приняли заявления о надомном голосовании, у кого есть такая необходимость», – рассказала журналистам председатель УИК №165 КЦ «Московский» Ольга Кузнецова.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Голосования на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва пройдут 18, 19 и 20 сентября. Избирательные участки будут работать с 8 утра до 20 часов.

«После 20 часов урны вскрываются, бюллетени опечатываются и размещаются в сейф-пакеты, которые пломбируются и помещаются в сейф. 20 сентября, после окончания избирательной кампании, все сейф-пакеты достанут из сейфа и вскроют для подсчета голосов по количеству избирателей, проголосовавших на участке. После этого все данные передадим в ЦИК», – отметила Кузнецова.

По ее словам, на участке в КЦ «Московский» созданы все необходимые условия для избирателей с ограниченными возможностями здоровья. Так, например, для слабовидящих подготовили бюллетени со шрифтом Брайля, а также лупы.

Избирательный участок оснащен двумя видеокамерами.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Государственная Дума будет сформирована по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании допущено 10 официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».