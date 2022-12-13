Почти полмиллиарда рублей выиграли участники лотерей из РТ в новогоднем «Русском лото»

До главного лотерейного тиража года — «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото» — осталось меньше месяца. По данным «Столото», жителям Республики Татарстан везет в новогодних тиражах «Русского лото». Республика входит в топ-10 везучих регионов по сумме выигрышей участников праздничных тиражей. За последние пять лет жители Татарстана приобрели 1 784 542 счастливых билета на новогодние тиражи «Русского лото» и выиграли в совокупности 490 147 770 рублей. Благодаря ежегодным розыгрышам «Новогоднего миллиарда» 36 участников из Республики Татарстан выиграли от 500 000 до 1 000 000 рублей, еще 18 человек стали лотерейными миллионерами.

Участие в новогодних тиражах «Русского лото» давно стало настоящей доброй традицией для миллионов россиян, а лотерейные билеты стоят в одном ряду с мандаринами, салатом оливье и елочными игрушками. Лотерейный билет «Русского лото» стал неотъемлемой частью празднования наступления Нового года для жителей нашей страны, и большинство с нетерпением ждет главного лотерейного розыгрыша года. За все время проведения новогодних розыгрышей всенародно любимой лотереи общая сумма выигрышей участников составила более 13 миллиардов рублей. В России появилось 862 новых лотерейных миллионера, а один участник выиграл 1 миллиард рублей.

Как меняется жизнь после выигрыша в новогоднем тираже: истории миллионеров

Олеся Ермоленко, Елена Ситнова и Дмитрий Заруднев — одни из самых везучих жителей Татарстана. Эти счастливчики выиграли по 1 000 000 рублей в новогодних тиражах «Русского лото». После того как победители получили выигрыши и распорядились деньгами, нам удалось выяснить, как сложилась их судьба и на что они потратили внушительные суммы.

Счастливый билет на миллион многодетная мама Олеся Ермоленко* из Казани получила в подарок от любимого супруга. По закону денежные средства победителям перечисляются в течение 180 дней с даты предъявления выигрышного билета. Спустя время, получив заветную сумму, счастливица рассказала, как распорядилась деньгами.

— Для меня выигрыш в лотерею — это не только удивительный сюрприз от мужа, но и настоящее чудо, — говорит участница. — Первым делом на выигрыш порадовала детей: купила подарки, которые они сами выбрали. На оставшиеся средства обновила всю бытовую технику.

Новогоднее желание выиграть миллион сбылось еще у одной жительницы Казани — Елены Ситновой*. На оформлении выигрыша в лотерейном центре «Столото» женщина рассказала, что еще до победы купила квартиру, оформив ипотечный кредит. За счет выигранных денег она закрыла свои обязательства перед банком.

— Всегда мечтала узнать, что чувствуют лотерейные победители. Когда сама оказалось на этом месте, испытала бурю эмоций: прыгала и кричала от счастья, — рассказывает Елена. — В этом году я тоже поборюсь за главный приз розыгрыша — миллиард рублей. А вдруг повезет!

В числе счастливчиков-миллионеров оказался и Дмитрий Заруднев* из Бугульмы. Мужчина мечтал о собственном жилье. Поэтому, как только выигранные деньги поступили на его банковский счет, Дмитрий сразу же занялся поиском подходящей квартиры.

— После выигрыша я еще сильнее поверил в свою удачу. Надеюсь, это не последняя моя победа в лотереях. Постараюсь и в этом году найти свой счастливый билет! — делится герой праздничного тиража.

Кстати, эти счастливчики не единственные, кто потратил выигранные средства на приобретение недвижимости, погашение ипотеки и подарки близким. Чаще всего, благодаря выигрышам в новогодних тиражах «Русского лото», победители улучшают жилищные условия, покрывают кредиты, покупают автомобили, дарят деньги членам семьи, помогают родным или оставляют денежные средства в качестве сбережений.

Отметим, что в праздничном, 1473-м тираже «Русского лото», который по традиции состоится 1 января в прямом эфире одного из федеральных телеканалов, гарантированно разыграют 1 миллиард рублей в качестве главного приза и множество других денежных призов, включая призы по миллиону. Всего 1 января 2023 года в новогоднем тираже «Русского лото» будет разыгрываться более 2 миллиардов рублей.

* Фото публикуются с разрешения победителей.

18+. Лотереи проводятся до 31.12.2029. Розыгрыши проходят ежедневно/еженедельно. Сведения об организаторе лотерей, правилах их проведения; призовом фонде, количестве призов или выигрышей по результатам розыгрышей; сроках, месте и порядке их получения доступны на www.stoloto.ru или по телефону 8-900-555-00-55.

Розыгрыш состоится 1 января 2023 года в 15.30 по московскому времени

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