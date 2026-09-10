Запрет на парковку: какие машины нельзя оставлять во дворах

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Во дворах многоквартирных домов автомобили используют не только жители расположенных рядом квартир. Здесь нередко появляются машины служб доставки, такси, грузовой транспорт и другие коммерческие автомобили. При этом для разных категорий транспорта действуют свои правила. Какие машины можно оставлять на придомовой территории в Татарстане, а какие нельзя - в материале «Татар-информа».

Какой транспорт относится к коммерческому

Под коммерческим транспортом обычно понимают автомобили, которые используются для оказания услуг или перевозки пассажиров и грузов. К этой категории относятся:

автомобили такси;

машины каршеринговых сервисов;

фургоны и другие автомобили служб доставки;

транспорт с размещенной на кузове рекламой;

грузовые машины;

автобусы.

Однако сам факт использования автомобиля в коммерческих целях не означает автоматического запрета на его парковку во дворе. Ограничения зависят прежде всего от типа и массы транспортного средства, а также от условий его использования.

Легковые автомобили

К легковому транспорту относятся машины, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3,5 тонны. Поэтому многие автомобили, используемые в коммерческих целях, могут находиться на придомовой территории на тех же основаниях, что и обычные легковушки.

Это касается, в частности, такси, автомобилей курьерских служб и небольших фургонов. Их парковка во дворе допустима, если транспортное средство не перекрывает проезд и не мешает движению других автомобилей.

Отдельные правила действуют для каршеринговых машин. Оставлять такой автомобиль во дворе или на муниципальной парковке можно в том случае, если он остается доступным для пользователей сервиса и находится в зоне действия мобильного интернета. Если речь идет о закрытой дворовой территории, куда посторонним попасть нельзя, припарковать там каршеринговую машину не допускается.

Таким образом, наличие коммерческой маркировки или принадлежность автомобиля компании сами по себе не являются основанием для запрета. Важную роль играют характеристики транспортного средства и обстоятельства его использования.

Грузовые автомобили и автобусы

Для грузового транспорта действует другое правило. К грузовым относятся автомобили с массой свыше 3,5 тонны. Оставлять такие машины на придомовой территории запрещено. Причем запрет распространяется и на случаи, когда водитель или владелец грузовика живет в доме, рядом с которым он припаркован.

При этом заезд коммерческого грузового автомобиля во двор возможен, если он необходим для выполнения конкретной работы. Например, машина может подъехать для погрузки или разгрузки товаров, а также для посадки или высадки пассажиров.

После завершения этих действий транспорт должен покинуть дворовую территорию. Если же необходимость в погрузке, разгрузке или посадке пассажиров отсутствует, остановка допускается максимум на пять минут.

Иными словами, двор не может использоваться как постоянная стоянка для крупного коммерческого транспорта. Кратковременный заезд для выполнения определенных операций правилами допускается, но оставлять грузовик или автобус на длительное время нельзя.

Что делать, если во дворе нарушают правила парковки

Если во дворе регулярно появляется коммерческий транспорт, припаркованный с нарушением установленных требований, у жителей есть несколько способов решить проблему.

В первую очередь можно попытаться связаться с владельцем автомобиля и попросить освободить парковочное место или убрать транспорт с придомовой территории. Такой вариант может оказаться самым быстрым, если водитель находится поблизости и готов устранить нарушение.

Если договориться не удается, жители вправе обратиться в Госавтоинспекцию. Сотрудники ГИБДД смогут проверить обстоятельства парковки и принять необходимые меры, если водитель действительно нарушил правила.

Еще один способ ограничить доступ постороннего транспорта во двор — установить шлагбаум. Однако самостоятельно перекрывать проезд нельзя: решение об установке такого оборудования должно приниматься собственниками помещений на общем собрании.

При этом важно учитывать, что наличие шлагбаума не отменяет требований законодательства. Даже закрытая территория должна использоваться в соответствии с установленными правилами, а доступ экстренных служб и других предусмотренных законом категорий транспорта должен сохраняться.