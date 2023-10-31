Метеоролог КФУ: Первая декада ноября окажется на 4 градуса выше нормы

В первую декаду ноября среднесуточная температура в Татарстане будет аномально высокой, на 4 градуса выше нормы, которая составляет -0,5 градуса. Об этом рассказал доцент Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев, сообщает пресс-служба вуза.

По словам Аухадеева, на смену уходящему за Урал циклону в республику придет антициклон. Регион окажется под влиянием барического гребня — области высокого давления.

«С южными потоками к нам будет поступать теплый воздух, столбики термометра в ближайшие три дня покажут аномально высокие значения. Так, в четверг, 2 ноября, температура воздуха может достигнуть отметки +10, +12 градусов, ночные температуры также положительные», — пояснил он.

В целом среднесуточная температура в самом начале ноября составит от +7,5 до +8 градусов, хотя норма для первых дней ноября — 0 градусов. Впрочем, «уже к выходным температура вернется к климатической норме».

«В первые дни ноября также ожидаются резкие перепады давления. Понижение прогнозируется от четверга к пятнице, затем от пятницы к субботе оно вновь вырастет», — заметил исследователь, уточнив, что это связано со «сменой барических образований достаточно резко изменится и атмосферное давление».

Вместе с тем Аухадеев допустил, что на следующей неделе повторится ситуация этой с коротким периодом аномального потепления, так как Атлантика перегрета и формирует очередной глубокий циклон.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане ожидается потепление до +13 градусов. Причины прихода аномального тепла объяснил профессор Казанского федерального университета Юрий Переведенцев.