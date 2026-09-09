«Ак Барс» примет «Трактор» на своем льду

Фото: ak-bars.ru

На льду «Татнефть Арены» сегодня состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и челябинским «Трактором».

Главная интрига игры – возможный дебют сразу двух новичков казанцев. Американский нападающий Кевин Хейс, подписавший контракт еще в конце августа, прибыл в расположение команды и готов выйти на лед. Также в составе «Ак Барса» может появиться Егор Соколов, перешедший из минского «Динамо» в обмен на Владимира Алистрова. Возвращается в строй после двухматчевой дисквалификации и защитник Митчелл Миллер.

У «Трактора» произошли кадровые изменения прямо перед игрой. Главный тренер Скотт Гордон пропустит матч по состоянию здоровья. Как сообщил генеральный директор клуба Иван Савин, после предыдущей игры с «Автомобилистом» у специалиста ухудшилось самочувствие, и он остался в Екатеринбурге под наблюдением врачей.

Начало встречи в Казани запланировано на 19:30 по московскому времени.