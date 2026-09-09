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Происшествия 9 сентября 2026 13:58

Татарстанец получил срок и лишился авто за то, что снова сел пьяным за руль

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Татарстанец получил срок и лишился авто за то, что снова сел пьяным за руль.

Как сообщает прокуратура РТ, 15 июня 38-летний житель Сармановского района сел пьяным за руль своей Daewoo. В какой-то момент его заметил сотрудник ГАИ и остановил для проверки документов. Выяснилось, что мужчина уже привлекался к аресту за управление автомобилем нетрезвым.

Кроме того, он был осужден за ДТП в состоянии опьянения, где пострадавший получил тяжелые травмы – виновнику дали 3,5 года условно и на два года лишили прав. На момент задержания запрет все еще действовал.

В этот раз мужчине назначили 1,5 года колонии, а также запретили управлять автомобилем 3 года. Его Daewoo была конфискована в доход государства.

#прокуратура рт #пьяный за рулем
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