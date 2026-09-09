Более 17,7 млн человек присоединились к домовым чатам в «Максе»

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Более 17,7 млн пользователей присоединились к домовым чатам в национальном мессенджере «Макс». Об этом сообщили в Минстрое России по итогам совещания главы ведомства Ирека Файзуллина с представителями регионов и главными распорядителями бюджетных средств.

«Предметно остановились на динамике внедрения национального мессенджера “Макс” в отрасль ЖКХ. На сегодняшний день к домовым чатам присоединились более 17,7 млн пользователей. В отрасли создано порядка 13,5 тыс. информационных каналов», – говорится в сообщении министерства.

Представители регионов на совещании рассказали о работе по развитию взаимодействия в сфере ЖКХ на базе мессенджера.

Также участники обсудили реализацию реестра объектов капитального строительства в 2026 году, контрактацию и кассовое исполнение, а также замену лифтов в регионах.

Отдельно внимание уделили актуализации планов и завершению инвентаризации лифтов и предоставлению необходимых данных. Сейчас в региональные планы включено 17,8 тыс. лифтов.