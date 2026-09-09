Казанцы тратят на чужую свадьбу в среднем 30 тыс. рублей

Казанцы в среднем укладываются в 30 тыс. рублей на одну чужую свадьбу. Чаще всего бюджет составляет 10–20 тыс. рублей (32%). При этом большинство (59%) не считают обязательным правило «подарок должен закрыть место на банкете» – безоговорочно с ним согласны только 32%. Главный фактор, влияющий на сумму подарка, – близость отношений с молодоженами (50%), выяснили исследователи ювелирного бренда SOKOLOV.

Деньги на подарок закладывают 91% опрошенных, и именно эта статья становится самой крупной тратой для большинства (86%). На свой образ тратятся 36%, на дорогу и проживание – 31%. Без дополнительных расходов обходятся лишь 10%.

77% казанцев относятся к свадебным тратам спокойно (39% в любом случае, 38% – если речь о близких). Лишь 18% считают суммы завышенными. Под социальным давлением готовы тратить больше только 5%.

Чаще всего дарят деньги – типичная сумма от себя составляет 10–20 тыс. рублей (24%). Среди тех, кто выбирает подарок, лидируют бытовая техника (27%) и вещи по вишлисту молодоженов (21%). Украшения занимают третье место (16%), обгоняя персонализированные подарки (14%).

На новый образ для чужой свадьбы тратятся меньше половины гостей: 40% донашивают то, что уже есть в гардеробе, и лишь 14% собирают полностью новый образ. Среди обновляющихся чаще всего покупают одежду (27%), украшения или аксессуары – 11%.

Хотя бы раз потратить на свадьбу больше запланированного приходилось 40% гостей (12% почти всегда, 28% один раз), тогда как ровно половина укладываются в рассчитанную сумму.