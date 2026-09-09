За 5 дней рейда в Татарстане полицейские поймали 258 нелегальных мигрантов

Фото: МВД по РТ

В МВД по РТ подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант», проходившего в республике с 31 августа по 4 сентября. Полиция проводила рейды по местам проживания и работы мигрантов, а места скопления иностранцев тщательно контролировались.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, всего было выявлено 1027 нарушений миграционного законодательства, часть из которых совершили работодатели. В результате 69 иностранцам запретили въезд в Россию, еще по 258 – принято решение о депортации.

Кроме того, было открыто более 140 уголовных дел о фиктивной постановке мигрантов на учет, а в одном случае рассматривается вопрос о возбуждении дела об организации незаконной миграции.

«Эффективная организация работы обусловлена тесным взаимодействием с Миграционной службой МВД РФ и территориальными ОМВД по РТ», – отметили в МВД по РТ.