В ДРКБ спасли зрение ребенку, потерявшему хрусталик после падения с велосипеда

Врачи Детской республиканской клинической больницы Татарстана сохранили зрение шестилетнему пациенту после серьезной травмы глаза. Об этом в соцсетях сообщил министр здравоохранения РТ Альмир Абашев.

Ребенок поступил в ДРКБ после падения с велосипеда. Из-за травмирования глаза о камень или ветку хрусталик был поврежден и выпал. Врачи провели мальчику операцию: восстановили целостность глаза и ушили рану. Всего было наложено 10 швов, а часть радужной оболочки, попавшая в область раны, была удалена – восстановить ее жизнеспособность было уже невозможно.

Сейчас ребенок получает антибактериальное и противовоспалительное лечение, находится под наблюдением специалистов. Маленький пациент различает движения перед глазом. Для такой травмы это важный положительный результат, отметил Абашев, ведь зрение удалось сохранить.

«Через 3-4 месяца, после стабилизации состояния, запланирована операция по имплантации искусственного хрусталика – сложное реконструктивное вмешательство, которое врачи подготовят индивидуально, с учетом возраста ребенка и особенностей повреждения глаза», – рассказал Альмир Абашев.