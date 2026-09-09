Над вратами колокольни Раифского монастыря появилась мозаика с Богородицей

В Раифском Богородицком монастыре завершили работу над созданием масштабного мозаичного образа «Благовещение Пресвятой Богородицы».

Согласно историческим данным, над Святыми вратами монастырской колокольни располагался многофигурный сюжет. К престольному празднику обители было решено вернуть былое убранство. Так как в архивах не сохранилось информации, чему было посвящено изображение, новую мозаику решили посвятить Благовещению Пресвятой Богородицы.

Фото: © Пресс-служба Казанской епархии

«Выбор сюжета связан с особым почитанием Божией Матери в Раифской обители, главной святыней которой является чудотворная Грузинская икона Пресвятой Богородицы. Образ Благовещения у входа в монастырь символически встречает паломников и гостей благой вестью», – сообщает пресс-служба Казанской епархии.

Создать масштабную мозаику удалось благодаря поддержке благотворителей.

Выполнили работу художники-мозаичисты Виталий Кобелев и Андрей Семенов. Они создали мозаику из смальты, камня и витражного стекла. Они отметили, что особое внимание во время этой кропотливой работы уделили ликам Пресвятой Богородицы и Архангела Гавриила. Мастера подобрали цветовую гамму так, чтобы образ был хорошо виден с расстояния и вписался в архитектурный ансамбль обители.

Фото: © Пресс-служба Казанской епархии

Виталий Кобелев и Андрей Семенов подчеркнули, что, работая над мозаикой, преследовали главную цель – не только украсить Святые врата, но и показать людям красоту православной веры, которая способна обратить сердце человека к Богу.