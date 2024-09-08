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Кутилов: Избирательная кампания в Татарстане прошла конструктивно и мирно
Избирательная кампания в Татарстане прошла конструктивно и мирно. Об этом заявил политтехнолог, генеральный директор агентства «Теория Дарвина» Владимир Кутилов на пресс-конференции в Едином информационном центре.
«Мы целый день наблюдали за голосованием, не выявили значимых нарушений в информационном поле, никаких формальных заявлений не поступало. Согласно нашим опросам, за неделю до голосования 69% жителей заявляли, что они точно пойдут на выборы, и 12% еще не определились», – рассказал спикер.
Кутилов отметил, что в последние два часа до закрытия избирательных участков там наблюдалось столпотворение. Поэтому он предположил, что явка по Татарстану может быть более 70%.
«Мы всегда имеем дело с вечерним всплеском явки, когда люди возвращаются из загорода, с дач», – подчеркнул политтехнолог.
В Татарстане сегодня прошли выборы депутатов Государственного Совета VII созыва. Пятьдесят депутатов будут избраны по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.
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