Безопасность гостей фан-феста в Казани обеспечат 800 сотрудников МВД

На территории возле Центра семьи «Казан» будет работать медицинский центр.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Безопасность посетителей Фестиваля болельщиков FIFA в Казани обеспечат 800 сотрудников МВД и иных ведомств, а также 250 сотрудников частных охранных предприятий. Об этом на аппаратном совещании в мэрии Казани сообщил первый заместитель руководителя исполкома города Дамир Фаттахов.

На площадке перед Центром семьи «Казан» будет функционировать медицинский центр, дежурить 5 карет скорой помощи, 2 пожарные машины и 2 машины МВД, добавил Фаттахов.