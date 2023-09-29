В России вас любят и ценят: AYA GROUP подарила IT-дарованиям из Казани миллион рублей

Фото: Владимир Васильев

Двух золотых призеров Международной олимпиады по информатике IOI-2023, завершившейся в сентябре в Венгрии, поощрила IT-компания AYA GROUP.

Молодые люди — жители столицы Татарстана, награждение сертификатами в размере 500 тыс. рублей стало для них приятным сюрпризом.

«Приглашение на награждение от казанской IT-компании было неожиданным. Такое безвозмездное поощрение сейчас редко встретишь, это очень круто», — сказал победитель олимпиады Валерий Родионов.

Жителю Казани 18 лет, в этом году он окончил лицей им.Лобачевского КФУ и поступил на первый курс факультета компьютерных наук Высшей школы экономики. На международной олимпиаде Валерий занял 20-е место среди 360 школьников из 90 стран.

Фото: Владимир Васильев

«Хотел стать участником олимпиады уже с 8 класса, все мои усилия были направлены на подготовку к ней», — отметил обладатель золотой медали.

После учебы в вузе Родионов хочет работать в России, возможно, вернется в Татарстан.

«В Татарстане достаточно развито олимпиадное движение по информатике и математике. Я хотел бы преподавать на сборах, делиться опытом», — пояснил парень.

Международная олимпиада по информатике проходила в Венгрии с 28 августа по 4 сентября. За сборную России выступали два москвича и два казанца. Второй представитель Татарстана — Гимран Абдуллин на соревнованиях среди всех участников занял 30-е место. Молодой человек учится в 10 классе лицея-интерната №2, ему 15 лет.

«Впереди у меня есть два года, чтобы участвовать в международных школьных олимпиадах, а потом вольюсь в студенческое движение», — сообщил Абдуллин.

Фото: Владимир Васильев

В дальнейшем он также планирует поступать в вуз Москвы. У юноши амбициозные планы, он хочет изменить мир.

«Хочется вписать свое имя в историю, жить не ради себя, а ради общества. Для дальнейшей работы есть много интересных сфер — квантовые компьютеры, искусственный интеллект», — уточнил Гимран.

Чтобы стать участниками IOI 2023, парни прошли Всероссийскую школьную олимпиаду и летние сборы в образовательном центре «Сириус». На сборах из 20 финалистов были отобраны четыре сильнейших школьника.

Призеров международной олимпиады поздравил операционный директор группы компаний AYA GROUP Валерий Зингеев и вручил им в торжественной обстановке денежные сертификаты.

«Компания AYA GROUP поддерживает молодые таланты. Считаю, что начинающим специалистам нужно вкладываться в свой профессиональный рост и развитие. Уверен, что вас ждет успех в будущем, и надеюсь, что мы продолжим общение», — сказал он, обращаясь к ребятам.

Фото: Владимир Васильев

В беседе с «Татар-информом» Зингеев отметил, что поддержка молодых IT-специалистов в современных реалиях — актуальное направление, которое выходит на первый план.

«Такие золотые специалисты, будущие IT-шники важны для нас и нашей страны. Мы хотим показать молодым талантам, что в России их любят, ценят и готовы помогать», — подчеркнул Валерий Зингеев.

Спикер добавил, что отток кадров в сфере высоких технологий за рубеж связан с тем, что у молодежи недостаточно информации о том, какие интересные проекты реализуют компании нашей страны. Кроме того, сейчас на IT-рынке России весьма конкурентный уровень зарплат.

«Мы хотим, чтобы ребята остались в нашей стране и развивались в той сфере, которая им действительно интересна», — добавила директор по персоналу AYA GROUP Мария Шерстнева.

Спикер пояснила, что проект по поддержке молодых IT-дарований казанская компания, работающая под брендом AYA GROUP, реализовала с участием Минобрнауки Татарстана. В дальнейшем AYA GROUP намерена поддерживать юные дарования региона. Реклама. ООО «АЯКО» Erid: 2Vtzqx6epsk