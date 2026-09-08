Минлесхоз: В этом году Татарстан заготовит 11,4 тысячи кг семян

В Татарстане сформирован достаточный запас семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на брифинге в Казани.

«Качественные семена – фундамент успешного лесовосстановления, именно из них выращивается посадочный материал. Плановое значение на этот год – 11,4 тысячи кг семян. На сегодняшний день специалистами подведомственных учреждений министерства собрано более 1 тысячи кг семян, в том числе семян сосны – 617 кг, ели – 342 кг, березы – 15 кг, липы – 15 кг, ясеня – 185 кг», – рассказал он.

По данным Кузюрова, работы продолжаются и будут завершены в оптимальные сроки осенью. В настоящее время продолжается сбор семян березы, ясеня и желудей дуба.