Госкомитет РТ закупит жилье для сирот на 295 млн рублей

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Госкомитет Татарстана по закупкам разместил электронный аукцион на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщается на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Начальная цена контракта – 295 млн рублей. Заявки принимаются до 17 сентября, итоги подведут 21 сентября. Жилые помещения должны соответствовать строительным и санитарным нормам, быть с чистовой отделкой, не находиться в залоге или под арестом. Исключается покупка квартир в цокольных и полуподвальных этажах, в ветхом и аварийном фонде, а также в домах под снос.