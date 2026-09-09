Серова из «Дискотеки Аварии» раскритиковали за слова о женщинах старше 40 лет

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Солист группы «Дискотека Авария» Алексей Серов подвергся критике в социальных сетях после высказываний о женщинах старше 40 лет.

Артист стал гостем шоу Эльдара Джарахова, где объяснил, почему, по его мнению, мужчины в возрасте 45–50 лет предпочитают встречаться с более молодыми девушками, а не со своими ровесницами. Серов заявил, что к этому возрасту у женщины уже может быть семейный опыт и дети, а мужчина не хочет брать на себя связанные с этим проблемы.

«Ему не нужны проблемы. Потому что к этому возрасту у женщины уже есть какой-то семейный опыт. Уже есть дети. И взрослому мужчине в 45–50 лет решать чью-то проблему, ну…» – сказал Серов.

Фрагмент выпуска вызвал возмущение пользователей социальных сетей. Серова и поддержавшего его коллегу Алексея Рыжова обвинили в пренебрежительном отношении к женщинам старше 40 лет и инфантильности.

Некоторые пользователи в комментариях посоветовали артистам «петь, а не посещать подкасты».