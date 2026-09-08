30 сентября – последний день подачи заявлений на семейную выплату в Татарстане

В Татарстане семьи с двумя и более детьми могут получить ежегодную выплату от Социального фонда России – возврат части уплаченного налога на доходы. Новая мера поддержки начнет действовать с 2026 года, но подать заявление за доходы 2025 года нужно уже в этом году – до 30 сентября. Выплата положена работающим родителям, чей среднедушевой доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума в регионе.

«Рассчитать свое право на выплату несложно: нужно сложить все доходы семьи за год, разделить на 12 и на количество членов семьи. Если полученная сумма меньше полутора прожиточных минимумов в регионе – можно смело подавать заявление. Главное – успеть до 30 сентября», – пояснил управляющий Отделением СФР по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

Кому положена семейная выплата

Претендовать на нее могут оба работающих родителя (усыновители, опекуны, попечители), воспитывающие двух и более детей до 18 лет (или до 23 лет, если ребенок учится очно). Обязательные условия:

заявитель и дети – граждане РФ, постоянно проживающие в стране; родитель официально трудоустроен и платит НДФЛ; нет задолженности по алиментам; среднедушевой доход семьи – не выше полутора прожиточных минимумов в регионе; соблюдены имущественные критерии (оценка жилья, транспорта и т.д.).

Выплата не положена самозанятым и индивидуальным предпринимателям на спецрежимах.

Как понять, попадаете ли вы под условия

Среднедушевой доход считают по формуле:

(Доходы всех членов семьи за год ÷ 12) ÷ Количество человек в семье

Пример: семья из четырех человек в Татарстане. В 2025 году прожиточный минимум в регионе составлял 15 073 рубля. Оба родителя ежемесячно получали по 32 000 рублей, других доходов не было. Значит доходы всех членов семьи составляют 768 000 рублей (32 000 + 32 000) × 12. Используя формулу, считаем (768 000 ÷ 12) ÷ 4. Получается, что среднедушевой доход – 16 000 рублей. Полуторократный прожиточный минимум – 22 609,50 рублей. Доход ниже – значит, выплата положена.

Для семьи из 4 человек максимальный годовой доход, дающий право на выплату, составляет 1 085 256 рублей, а зарплата каждого из родителей не должна превышать 45 219 рублей в месяц.

Сколько денег вернут

В течение года с зарплаты удерживают НДФЛ по ставке 13%. По итогам года налог пересчитывают по ставке 6%, а разницу возвращают семье.

В том же примере: за год с каждого супруга удержали 49 920 рублей налога. При пересчете по ставке 6% сумма составила бы 23 040 рублей. Разница – 26 880 рублей. Эти деньги можно вернуть на каждого работающего родителя.

Какие доходы учитываются, а какие – нет

Учитываются:

зарплата, премии, отпускные, больничные; доходы от вкладов и инвестиций; алименты; доходы от сдачи имущества в аренду; пенсии и стипендии.

Не учитываются:

выплаты по социальному контракту; материальная помощь от государства (например, при рождении ребенка); суммы, полученные по программам гуманитарной помощи.

На что обратить внимание при подаче заявления

Специалисты СФР выделяют несколько типичных ситуаций, из-за которых заявителям отказывают:

в доход семьи включают не только зарплату, но и премии, отпускные, больничные, а также доходы от вкладов и сдачи имущества в аренду; при расчете учитывают всех детей, включая совершеннолетних до 23 лет, если они учатся очно, – но только если они не состоят в браке; имущественный ценз: семья не должна владеть более чем одним домом, одной квартирой, одним автомобилем (исключения – для многодетных и семей с инвалидами); если родитель не подавал налоговую декларацию 3-НДФЛ за нужный год, выплату не назначат – даже при соблюдении всех остальных условий.

«Лучше проверить все документы заранее и, если сомневаетесь, обратиться за консультацией в клиентскую службу. Это сэкономит время и нервы», – советуют в ОСФР по РТ.

Заявление принимают с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Подать заявление можно тремя способами: через портал «Госуслуги» или в любом МФЦ;