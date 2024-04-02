В Казани впервые покажут спектакли московского Театра Терезы Дуровой

В столице Татарстана впервые состоятся масштабные гастроли московского музыкально-драматического Театра Терезы Дуровой. Все спектакли предназначены для семейного просмотра и будут интересны как детям, так и взрослым. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала народная артистка РФ, режиссер, художественный руководитель театра Тереза Дурова.

«Для меня Казань – это город, который очень насыщен театром и знает, что такое театральное искусство. Здесь находится зритель, который нам нужен. Для нас большая ответственность приехать сюда. Мы привезли два спектакля, чтобы казанский зритель увидел нашу театральную палитру», — рассказала она.

9 и 10 апреля на сцене Татарской государственной филармонии будет показано захватывающее путешествие в стиле джаз по миру моды и поэзии Владимира Маяковского. Как объяснила постановщик Тереза Дурова, это большой музыкально-драматический спектакль, раскрывающий самые разные грани личности поэта. Она отметила, что постановка проходит в сопровождении оркестра и высокопрофессионального вокала, что всегда привлекает зрителей.

На сцене артисты будут пропевать стихи Маяковского под аккомпанемент джазового оркестра. Также будут показаны модные костюмы той эпохи. Образы для спектакля создавала одна из лучших российских театральных художниц Виктория Севрюкова. Например, публика увидит винтажные, антикварные рубашки, специально начищенную обувь, сделанную по заказу футуристов. По словам организаторов, одежда была создана по фотографиям поэта, чтобы зритель смог проследить связь времён.



Дурова подчеркнула, что в период работы над постановкой прочла все, что было написано о Маяковском: стихи, письма, воспоминания – и посмотрела множество фотографий и фильмов.

«На сцене будут представлены четыре разные ипостаси Маяковского. Мы будем петь, рассказывать прекрасные, возможно, кому-то малоизвестные стихи. Этот спектакль — воспоминания о Владимире Маяковском как о человеке, как о выдающейся творческой личности. Покажем рисунки Маяковского, расскажем о его художественных способностях. Нам нужно вызвать интерес публики и показать совершенно другое ощущение Маяковского», — добавила она.

Также 16 и 17 апреля сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета будет показан спектакль «Волшебная лампа Аладдина». Это сказка о бедном торговце тканями, прекрасной принцессе Будур и Джинне.

По словам спикера, действие будет происходить на «восточном базаре». В режиссерской версии Терезы Дуровой зрителей ждут очарование и тайны Востока с философией и дивными красотами, аутентичная арабская музыка и песни, а также паркур и единоборства. В спектакле прозвучит музыка, исполняемая оркестром на этнических народных инструментах: уда, сантура, дарбуки, томбак, даф, саз и других.

По сюжету принцесса Будур увидела Аладдина и влюбилась в него, за что главный герой был сослан в пустыню на смерть. Но случай послал ему старую лампу со всемогущим джинном.

«Это наш спектакль красоты. Успех нашего театра в том, что он музыкальный. Мы позиционируем себя как семейный театр, и семейный зритель для меня очень важен. Хочется призвать зрителей, что семья – это очень важный аспект, нужно знать свои корни. Сделаем все для того, чтобы вы ушли от нас счастливыми», — добавила Дурова.