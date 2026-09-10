Снова растем: за счет чего в Татарстане разгоняется промышленность

Рост промышленного производства в Татарстане в июле ускорился до 7,9% в годовом выражении. В текущем году быстрее было только в апреле. За семь месяцев, с учетом уточнений статистики, динамика составила 5,9%. Подробнее – в обзоре Аналитического центра «Татар-информа».





В июле 2026-го рост промышленного производства в Татарстане составил 7,9% в годовом выражении

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В июле промышленность Татарстана выросла на 7,9% в годовом выражении

По данным Татарстанстата, в июле 2026-го рост промышленного производства в Татарстане составил 7,9% в годовом выражении (годом ранее, впрочем, было +18,1%). В текущем году, после уточнений статистики, это пока второй результат – лучше было только в апреле (8,5%, ранее – 11,5%).

Все это говорит о том, что индустрия Татарстана пока, после небольшого замедления в мае, остается в восходящем тренде, пусть темпы и почти вдвое уступают двузначным значениям прошлого года.

Пересмотр статистики, который традиционно происходит при публикации данных за июль (причем сразу за предыдущие полтора года), в 2026 году связан не только с ежегодными уточнениями отчетности предприятий (досчетами по микробизнесу и изменением структуры цен и добавленной стоимости промышленности), но и с переходом Росстата на новый базисный для расчетов год – 2023-й вместо 2018-го.

По итогам 2025-го рост промышленности в Татарстане пересмотрен, как и предсказывал АЦ «Татар-информа», в лучшую сторону – до 11,8% (ранее – 9,9%), а обработки – до 18,1% (с 16,4%). Для сравнения: по РФ пересмотр, напротив, «ухудшил» показатели и в целом по индустрии – с 1,3% до 1,1%, и по обработке в частности – с 3,6% до 3,1%.

При этом за первое полугодие 2026-го динамика роста промышленности была снижена в обоих случаях: по РФ с 0,4% вообще до нуля, а в Татарстане – с 6,2% до 5,3%.

Добыча полезных ископаемых (у нас этот сектор «двигает» только нефть), после июньского «нуля», в июле снова ускорилась до 4,3% Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Нефтепереработка в Татарстане в июле скакнула на 18,1%

Добыча полезных ископаемых (у нас этот сектор «двигает» только нефть) после июньского «нуля» в июле снова ускорилась до 4,3% (в том числе к предыдущему месяцу – на 9,6%). Обрабатывающие производства прибавили на 9,1% (только в апреле было быстрее, на 10%), причем рост показали 12 отраслей из тех 20, данные по которым Татарстанстат приводит в сводном докладе.

И хотя сильно впечатлить неокрепшие души могут темпы, набранные, например, производителями мебели (рост в 2,5 раза к июлю прошлого года), куда важнее, что сразу на 18,1% выстрелил выпуск кокса и нефтепродуктов (сюда входят все виды топлив). Это означает, что крупнейшая отрасль и в промышленности Татарстана в целом, и в обработке в частности (в суммарной отгрузке на нее приходится 20%) вернулась к росту после спада, продолжавшегося с апреля.

Темпы падения в предыдущие месяцы после перерасчетов изменились, кстати, незначительно. Июньский – до минус 13,1%, майский – до 12,6% (ранее в обоих случаях оценка составляла минус 13,2%), апрельский – до 15,2% (ранее – 16,9%).

Резкий разворот динамики свидетельствует о восстановлении нефтепереработки на республиканских НПЗ (к июню темп производства скакнул, например, на 28,2%), что, понятное дело, потянуло за собой и динамику в добыче.

Банк России ранее объяснял сокращение добычи в целом по стране повреждениями НПЗ и невозможностью перенаправить высвободившиеся объемы сырой нефти на экспорт из-за ограничений пропускной способности транспортной и портовой инфраструктуры.

По данным Минэкономики РТ, рост в машиностроении за семь месяцев текущего года составил 21,5% в годовом выражении Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За январь – июль промышленность в Татарстане выросла на 5,9%

Стоит упомянуть о продолжающемся оживлении и в машиностроении (и это без учета прочих транспортных средств и оборудования, данные по которым Татарстанстат давно не раскрывает, но эта категория, включающая авиатехнику и БПЛА, живее всех живых).

Так, выпуск компьютеров в июле скакнул на 31,7%, машин и оборудования, не включенных в другие группировки, – на 27,7%, а автотранспорта (сюда входит КАМАЗ) – на 31,1% (выпуск грузовиков взлетел на 55,5% в годовом выражении). Лишь электрооборудование пока остается в минусе (на 1,2%). В целом, по данным Минэкономики РТ, рост в машиностроении за семь месяцев текущего года составил 21,5% в годовом выражении (очевидно, с учетом «скрытой» категории).

Падение продолжается и в отраслях химпрома, особенно, как и уже долгое время, с апреля прошлого года, в резиновых и пластмассовых изделиях. Но не выходит из слабого пике с апреля уже текущего года и выпуск химпродуктов.

В целом в июле рост показали, кроме добычи и обработки, и две других составляющих индекса промышленного производства (ИПП). Правда, если энергетика прибавила всего на 1%, сильно сдав в динамике по сравнению с рекордными скачками весной, то коммунальные отрасли неожиданно удивили темпом в 18,2%.

Все это в итоге и сработало и на общий позитивный результат в июле, и на показатели за январь – июль, за которые индустрия в Татарстане выросла на 5,9% к аналогичному периоду прошлого года (чуть лучше, чем за первое полугодие).

Добыча за семь месяцев прибавила 3,5%, обработка – 6,5%, энергетика – 11,1% (только выработка электроэнергии превысила 19,4 млрд кВт⋅ч, с ростом на 10,5% год к году, сообщали в Минпромторге РТ), а водоснабжение с утилизацией отходов – на 2,2%, впервые в этом году в принципе выйдя в плюс.

Таким образом, впервые за долгое время все четыре составляющих ИПП показали рост, хотя обработка, с учетом своего огромного веса в отгрузке, в любом случае осталась главным драйвером всей индустрии Татарстана. При этом за январь – июль выросли только восемь обрабатывающих категорий из «открытых» 20. В том числе в плюсе осталась и нефтепереработка (пусть и всего на 0,2%), и машиностроение (даже без учета прочих транспортных средств; с ними темп, скорее всего, поразил бы самое скромное воображение).

Отгрузка превысила 3,88 трлн рублей, прибавив к аналогичному периоду прошлого года 18,4% (в обработке – на 21,8%, в производства кокса и нефтепродуктов – на 20%). Обороты бизнеса в Татарстана выросли за семь месяцев на 17,4%, в том числе в добыче на 10%, а в обработке – на 28,8%.

В ЦМАКП заявили, что в начале второй половины года в промышленности фиксируется стабилизация объемов промышленного производства Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В начале второй половины года в промышленности фиксируется стабилизация»

Структурные особенности индустрии Татарстана продолжают влиять на то, что республика сильно выделяется на общероссийском фоне. В среднем по РФ промышленность в июле в годовом выражении выросла всего на 0,4% (после 0,7% в июне), а за январь – июль – на 0,1% (после нулевого роста за первое полугодие).

При этом в добыче падение в июле составило 2,6% (как и в июне), а в энергетике – 4% (после 2,4% в предыдущем месяце). Выросли обработка – на 2,4% (в июне рост был 2,8%) – и коммунальные отрасли – на 2,8% (впервые с сентября 2025-го, в июне было падение на 3,5%).

За семь месяцев в плюсе, но символическом, остались обработка (на 0,5%) и энергетика (на 0,7%), добыча просела на 0,9%, а водоснабжение с отходами – на 3,2%.

В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) заявили, что «в начале второй половины года в промышленности фиксируется стабилизация объемов промышленного производства». При этом восстановление выпуска гражданских производств (за вычетом нефтяной промышленности) пока происходит за счет единственного драйвера – металлургии (на фоне некоторого восстановления внешнего и внутреннего спроса). То есть о каком-то переломе говорить пока не приходится.

К тому же в обработке сохраняется и жесткая фрагментация. Например, производство кокса и нефтепродуктов по РФ в целом в июле просело на 19,3% в годовом выражении, за семь месяцев минус составил уже 9,2%. Лидером же роста остались прочие транспортные средства – они выросли на 15,1% в июле и на 22,9% за январь – июль текущего года. Но в отличие от Татарстана, где эта отрасль реально разгоняет индустрию (оставаясь скрытой в статистике), по России ее влияние смазывается на общем фоне за счет эффекта масштаба.

«За исключением отраслей, в которых были повреждены производство и инфраструктура», небольшой рост в промышленности остается смещенным в пользу производств, работающих на госзаказ. Хотя «заметная повышательная динамика наблюдается и в некоторых отраслях инвестиционного и потребительского сегментов», – отмечали аналитики ЦБ в августовском выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды».

В ПСБ слабые результаты работы промышленности в июле и за семь месяцев текущего года связали, что неудивительно, с сильной просадкой в сырьевых отраслях из-за «снижения добычи нефтегазового сырья на фоне ограничений физических объемов экспорта из-за внешних факторов и существенной просадки мощностей нефтепереработки». Рост же в обработке, хоть и «закрепился на относительно неплохом уровне», по-прежнему сильно зависит исключительно от машиностроения (в том числе сектора ОПК).

Рост же в обработке по-прежнему сильно зависит исключительно от машиностроения, в том числе сектора ОПК Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Рост издержек на фоне слабого спроса сдерживает развитие бизнеса»

«При накопленном за семь месяцев текущего года росте в 0,1% реализация майского прогноза Минэкономики, предполагающего рост промпроизводства в 2026 году на 0,6%, а обработки – на 1%, потребует его заметного ускорения в оставшиеся месяцы года», – напомнили в газете «Коммерсант». Однако перспектив такого разворота пока не просматривается.

Так, индекс PMI обрабатывающих отраслей России от S&P Global в августе снова упал с июльских 50,7 до 48,8 п. (уровень ниже 50 п. говорит о снижении экономической активности). Это указывает на очередное ухудшение операционной деятельности промышленности – сократились объемы производства, новые заказы, уровень занятости и складские запасы.

Индекс деловой среды от Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в августе впервые за три месяца вырос, пусть и всего на 0,9 п., но все равно остался ниже той же отметки в 50 п. – 43,3 п. Внутри него, например, четвертый месяц подряд падает Индекс логистики, что в РСПП объяснили сохраняющимся дефицитом топлива: «Ограничения в поставке горючего, увеличение затрат на перевозку, сложности с соблюдением сроков доставки негативно влияют на условия российских компаний».

Индекс бизнес-климата Банка России в августе также остался в отрицательной зоне, -2,4 п. (против -3,5 п. в июле), хотя и вырос в большинстве видов экономической деятельности, за исключением как раз таки обработки (а также сельского хозяйства и строительства). Динамика рублевых денежных потоков, которую ежемесячно публикует ЦБ, также свидетельствует о дальнейшем замедлении экономической активности. И сохранении рисков закрепления всей экономики в фазе стагнации (по факту, с учетом ситуации в промышленности, реальным драйвером ВВП пока остается лишь все еще высокий потребительский спрос).

«Рост издержек на фоне слабого спроса сдерживает развитие бизнеса. Для возврата на траекторию сбалансированного роста экономике нужен новый импульс, который может быть сформирован либо заметным смягчением денежно-кредитной политики, либо улучшением бизнес-среды (рост внешнего и внутреннего спроса, снижение издержек), что пока выглядит маловероятным», – считают в ПСБ.

При этом с учетом закрепления дефицита госбюджета рассчитывать на существенное наращивания спроса со стороны государства как минимум до конца года не приходится, добавили в банке.