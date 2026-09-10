Спорный гол, юбилей Семенова и дебют Хейса: «Ак Барс» снова обыграл «Трактор»

800-й матч для Семенова, дебют Хейса и Соколова, скандальный отмененный гол «Трактора» и отсутствие главного тренера у гостей: «Ак Барс» продолжает идеальный старт сезона, взяв третью победу подряд. Семен Терехов оправдал доверие, Хейс пообещал учить русский, а судейское решение оставило челябинцев без шансов на спасение — в репортаже «ТИ-Спорта»





Кевин Хейс, Семен Терехов, Кирилл Семенов

Коллаж: Ирина Донова / «Татар-информ»; фото: ak-bars.ru

«Трактор» в Казани: без Гордина, без Кравцова и с новыми легионерами

На «Татнефть-Арене» аншлаг, за игрой наблюдали как легенды хоккея, так и звезды татарской эстрады. Салават Фатхетдинов, экс-капитан «Ак Барса» Данис Зарипов, а также другие бывшие игроки казанцев – Артем Лукоянов и Василий Токранов.

И они стали свидетелями того, как «Ак Барс» продолжает идеальный старт, взяв третью победу подряд.

Матч имел дополнительный подтекст еще до стартового вбрасывания. Гости вышли на лед без главного тренера: Скотт Гордон заболел, не сумев присоединиться к команде в Казани. В день игры его заменил Дмитрий Черных – ассистент.

Для Черных этот матч стал первым в роли исполняющего обязанности главного тренера. Перед игрой он признался, что не испытывает волнения:

«Это незапланированное событие. Глобально от этого ничего не меняется, потому что у нас есть определенный план работы, рутина, которым мы следуем. Не могу сказать, что я испытываю какое-то колоссальное волнение. Это часть работы, просто ее немного больше и немного другая ответственность. Не могу сказать, что для меня это что-то кардинально новое, меня не вогнало это в стресс», – прокомментировал Дмитрий.

Именно Черных после второй шайбы в ворота «Трактора» объяснял игрокам тактические нюансы у доски, пытаясь переломить ход встречи после пропущенной шайбы.

Кевин Хейс Фото: ak-bars.ru

Для челябинцев это был непростой выезд: в двух стартовых матчах сезона команда заработала по 12 минут штрафа в каждом, а эту встречу они также играли без своего главного тренера.

Для Анвара Гатиятулина встреча с «Трактором» была особенной – он бывший главный тренер челябинцев, с которыми дважды брал бронзу КХЛ. В прошлом сезоне противостояние не особо получилось: в плей-офф «Ак Барс» обыграл «Трактор» 4:1 в серии.

Надежда на Терехова оправдалась, Хейс будет учить русский, а Семенов набирает очки в каждом матче

Первый период хоть и был за «Трактором», но сильнее оказались казанцы, и виной тому грубая ошибка челябинцев в средней зоне. Кирилл Семенов, для которого этот матч стал юбилейным – 800-м в карьере в КХЛ, не простил соперника.

Он выскочил на рандеву с вратарем и реализовал импровизированный буллит, открыв счет на 5-й минуте. Впоследствии Семенов добавил голевую передачу на Терехова, оформив 2 (1+1) очка в свой юбилейный вечер. Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин назвал Семенова примером для подражания.

«Как хоккеист, он профессионал, один из тех, кто может быть примером для молодых игроков своим отношением к работе – в раздевалке, в зале и тем более на льду. Как человек Кирилл очень порядочный и заботливый – как отец, муж и товарищ по команде», – поделился наставник.

Еще одна звезда старта этого сезона – Семен Терехов. 24-летний нападающий, которому доверили место в первой тройке, не просто оправдывает ожидания – он их превосходит. Тренерский штаб рискнул, поставив молодого форварда в стартовое звено, и Терехов сполна отработал доверие.

В матче с «Трактором» он оформил второй гол казанцев на 21-й минуте, обыгравшись на правом краю с Семеновым и точным броском поразив цель. Это уже третья игра подряд, в которой молодой форвард набирает очки. Сам Терехов после игры лаконично описал свой гол.

«Вошли в зону, перепас. Я был заточен на бросок и хорошо попал», – поделился спортсмен.

При этом нападающий признался, что пока не в оптимальной форме из-за повреждения пальца на руке, но с каждым матчем чувствует себя увереннее. Анвар Гатиятулин, комментируя игру Терехова, подчеркнул, что бросок – одно из его сильнейших качеств, но отметил, что работа над стабильностью продолжается.

«Мы знаем, что одно из его сильных качеств – бросок, и он неплохо им пользуется. Разговаривали с ним о том, что нужно прибавлять, прежде всего, в стабильности. Важна игра с шайбой, важны очки, но не менее важна игра без шайбы. Работа ведется, мы ему подсказываем. Я говорил, что есть определенный барьер, и мы всячески помогаем ему через него переступить и выйти на новый уровень. При строительстве команды многое зависит от тренерского штаба и менеджеров, но, конечно, многое зависит и от самих игроков», – пояснил тренер.

Кевин Хейс и Егор Соколов Фото: ak-bars.ru

Главной интригой встречи стал выход новичков Кевина Хейса и Егора Соколова, полученного в обмен на Владимира Алистрова. Американец Хейс, не игравший с апреля, провел первый матч в КХЛ. Тренерский штаб поместил обоих новичков в одно звено с Александром Хмелевским.

Что касается Кевина, то в раздевалке Хейс сидит рядом с Артемом Галимовым и Хмелевским, а Александр, как и Хейс, имеет американское гражданство и свободно говорит по-английски. Егор Соколов тоже дебютировал за «Ак Барс» в этой игре и оценил игру в звене с Хейсом и Хмелевским как перспективную, отметив, что тройка создавала моменты и помогала в обороне.

Форвард признался, что нервничал вначале, но успокоился после силового приема, а также выделил опыт Кевина Хейса, у которого есть чему поучиться. Соколов объяснил переход из «Торпедо» отсутствием доверия со стороны тренерского штаба и заявил, что его привлекают большие задачи казанского клуба.

Выбор состава второй тройки с Соколовым и Хейсом Гатиятулин объяснил так:

«Все трое имеют большой опыт игры в Северной Америке, плюс все хорошо общаются на английском. Это учитывали при составлении сочетания. Кевин приехал вчера, провел тренировку. Уже было видно, что у него хорошие руки, что он большой мастер. При этом давно не было игровой практики, поэтому через матчи он будет добавлять. Егор Соколов готовился, знаем его сильные качества. Здесь наша задача – встроить его в команду. Оценивать сочетание по одной игре еще рано», – пояснил наставник казанцев.

Сам Хейс подтвердил, что языковой фактор помогает на льду и на скамейке.

«Довольно сложно выходить на матч, когда три игрока действуют в одном звене впервые. Но здорово, что все говорят на английском, это облегчает задачу. Я слишком много сегодня забрасывал шайбу в зону, надо исправлять. С каждой игрой будем лучше», – ответил форвард.

Семен Терехов Фото: ak-bars.ru

При этом тренерский штаб пытался использовать Хейса на роль разыгрывающего, но у американца пока не все получалось – сказались отсутствие игровой практики с апреля и необходимость адаптироваться к новой тактической модели. Время на раскачку у новичка есть, но болельщики уже ждут от него большего.

Хейс также поделился планами на будущее:

«Моя жена говорит по-русски, я тоже надеюсь на это», – поделился игрок.

Также в составе «Ак Барса» после двухматчевой дисквалификации появился Митчелл Миллер, но в этом матче он результативностью не отметился.

«Ак Барс» образца прошлого плей-офф: Легаре заблокировал вратаря, но гол не засчитали

Второй период едва не перевернул ход встречи. «Трактор» разыграл большинство, и форвард гостей Нэйтан Легаре подправил шайбу на пятаке, сократив отставание до 2:1. После этого случился эпизод, который мог стать переломным и вызвал много споров.

Михаил Григоренко забросил шайбу в пустые ворота после выхода Тимура Билялова – гол-шедевр, но с нюансом. Судьи отменили взятие ворот из-за блокировки вратаря: Легаре помешал Билялову вернуться в ворота, фактически заблокировав его. Гостям назначили малый штраф. Этот момент спас «Ак Барс» от потери преимущества и стал ключевым в матче. Болельщики и эксперты в соцсетях активно обсуждают этот эпизод.

Третий период превратился в бенефис Тимура Билялова. «Трактор» устроил штурм, перейдя на игру в шесть полевых, бомбардировал ворота, но казанский вратарь был безупречен. Гатиятулин оценил игру команды сдержанно, отметив ошибки, но похвалив характер.

«Многовато потерь было, в третьем периоде прибавили в движении, вернули контроль шайбы, стало больше остроты в атаке. Если в общем: в нужные моменты забили, в сложные – выстояли. Нашим болельщикам спасибо», – добавил тренер.

«Ак Барс» образца третьего периода напоминал ту самую команду, которая весной 2026 года прошла «Трактор» в серии плей-офф, – дисциплинированную, терпеливую и готовую терпеть до последней секунды. Казанцы перестали высоко прессинговать, сконцентрировались на обороне и не позволили сопернику создать по-настоящему опасные моменты.

Пока казанцы лидируют в Восточной конференции, забрав шесть очков в трех стартовых матчах. Следующая проверка для Кевина Хейса и Егора Соколова, а также для всей команды состоится уже 11 сентября – и снова на домашней «Татнефть-Арене». В гости приедет соперник посерьезней – магнитогорский «Металлург».