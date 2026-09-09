Татарстан поделится опытом межнационального согласия в Санкт-Петербурге

С 11 по 13 сентября в Санкт-Петербурге состоится Форум межнационального согласия, сообщили организаторы – Федеральная национально-культурная автономия татар (ФНКАТ), а также автономии татар Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Согласно сообщению, в программе форума запланированы панельные дискуссии с участием экспертов и представителей культурных сообществ, где участники обсудят актуальные вопросы межнационального согласия. Также пройдут мастер-классы и практические занятия по развитию межкультурной коммуникации, выставка культурного наследия с образцами народного искусства, ремесел и традиций разных народов, а также инновационные проекты в этой области. Будут представлены примеры успешной интеграции национальных традиций в современные практики. По итогам форума подготовят сборник межнациональных этнокультурных проектов с лучшими кейсами общественных национальных организаций.

Председатель национально-культурной автономии татар Ильдар Гильмутдинов отметил, что необходимы площадки для диалога между этническими группами, способствующие пониманию и уважению культурных различий. Обсуждение проблем и вызовов, стоящих перед многонациональным обществом, помогает выявлять потенциальные источники конфликтов и находить пути их предотвращения. Он добавил, что ФНКАТ имеет ряд успешных проектов и готова поделиться накопленным опытом с представителями других национальных объединений страны.

Федеральная национально-культурная автономия татар учреждена 20 мая 1998 года в Казани. В ее состав входят 41 региональная и 8 местных национально-культурных автономий из 49 субъектов России. ФНКАТ оказывает организационно-юридическую поддержку инициативам по созданию и регистрации автономий.

За последние годы автономия разработала проекты для сохранения идентичности татарского народа: выпустила методические пособия по изучению татарского языка, создала проекты для татарской молодежи, разработала сборники по истории татар, национальному костюму, традициям и песенникам. Все пособия направляются в регионы, где работают региональные и местные автономии.