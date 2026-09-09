Казань стала первой: СИБУР и ANKI запустили серию кроссовок о городах России

В экстрим-парке «Урам» СИБУР и российский обувной бренд ANKI Team представили лимитированную коллекцию кроссовок. Она стала первым релизом специальной серии, посвященной городам России. В дизайне объединили культурный код Татарстана, городские образы и промышленную тематику.

Дизайн кроссовок выбрали по итогам всероссийского открытого конкурса, на который поступило более 70 концепций. Участникам предлагалось создать цельную визуальную историю о Казани и Татарстане, используя образы архитектуры и природы, промышленных объектов СИБУРа, городскую типографику, локальные маршруты и культурные коды.

Победителем стала Варвара Обшивалкина – она родом из Казани, но сейчас живет в Сергиевом Посаде. В своей иллюстрации она объединила архитектурные символы Казани, городскую среду и промышленный ландшафт.

«На коробке название моим рукописным шрифтом, на крышке – Казанский Кремль, на стельке – Казанка и Мост Миллениум. Рукописный шрифт я использую давно. Мне нравится, что в нем есть что-то живое, настоящее, неровное, немного кривое, но именно поэтому свое», – рассказала автор.

Коллекцию полностью произвели в России из отечественных материалов. Подошву кроссовок отливают из термопластичного полиуретана с применением полимерных решений СИБУРа для обувной промышленности. Они обеспечивают гибкость, прочность и износостойкость. Авторскую иллюстрацию перенесли на кожаный верх, подошву и упаковку выполнили с помощью вышивки, печати и шелкографии.

«Для ANKI этот проект важен еще и потому, что весь путь – от идеи и материалов до производства – происходит внутри страны», – отметил в видеообращении основатель ANKI Team Андрей Ким.

На презентации работала выставка «От эскиза до пары», размещенная в производственных шкафчиках. Гостям показали оригинальные эскизы, авторскую графику, материалы СИБУРа и кадры с производства. Вечер открыл DJ Bubblegum.

Центральным событием стала экспертная дискуссия «Местное время: может ли локальный бренд масштабироваться, не теряя идентичность». Ее модерировала автор Telegram-канала «Твой стремный коллаб» Александра Генералова. В обсуждении приняли участие представитель СИБУРа Николай Федотов, сникерхед и автор книг о кроссовках Владимир Веселов, основательница бренда Your Yool Таня Черногузова, представитель MINT RUNNING CLUB Алексей Глухов и представитель Казанского марафона и TIMERMAN Вадим Янгиров.

«Для СИБУРа этот проект – возможность выйти за пределы привычного корпоративного языка и поговорить с аудиторией через моду, городской стиль и современную визуальную культуру. Мы рассказываем о технологиях языком дизайна и показываем, что за привычными вещами стоят сложные инженерные решения и труд тысяч специалистов», – прокомментировал Николай Федотов.

Презентацию завершили хореографический перформанс-показ и розыгрыш двух пар лимитированных кроссовок.

«Татарстан всегда стремился соединять сильные традиции с современными подходами, и сегодня это проявляется в самых разных сферах, в том числе в спорте. Совместный проект СИБУРа и ANKI показывает, как на пересечении технологий, дизайна и спорта может появляться продукт, объединяющий индивидуальность и локальную идентичность. Для нас особенно ценно, что современные форматы позволяют по-новому раскрывать характер республики, делая ее культурный код понятным и близким самой разной аудитории», – отметил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

Фото: пресс-служба казанского предприятия СИБУРа