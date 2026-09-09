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Происшествия 9 сентября 2026 12:22

В Казани у водителя забрали Mercedes за долг 64 млн по штрафам и налогам

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Водитель из Казани лишился авто за колоссальный долг по штрафам и налогам.

Как сообщили в Госавтоинспекции Казани, должника поймали накануне во время рейда, проведенного совместно с судебными приставами. По базам были проверены десятки автомобилей, из них пятеро водителей имели неоплаченные долги. Четверо оплатили долги на месте, однако последний должник, водитель Mercedes, привлек особое внимание инспекторов.

«За собственником числится значительная сумма неоплаченных долгов. Общая сумма задолженности составила более 64 миллионов. В эту сумму входят штрафы за нарушение ПДД, а также неоплаченные налоги и сборы», – рассказали в ГАИ.

На автомобиль составили акт ареста и отправили на штрафстоянку.

#гаи #долг по налогам #отправили на штрафстоянку #УФССП по РТ
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