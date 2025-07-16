Политолог Марков объяснил, зачем Трамп отправил Украине ракеты Patriot

Президент США Дональд Трамп отправил Украине ракеты для комплексов Patriot, чтобы минимизировать ущерб, который ему нанес украинский кризис. Об этом «Татар-информу» сообщил политолог Сергей Марков.

«Трамп не вернется к политике (экс-президента США Джо – прим. Т-и) Байдена и не восстановит те огромные объемы поставок вооружения, которые выдавала буквально свихнувшаяся на русофобии команда экс-президента США. Он просто дистанцируется от украинской проблематики, потому что она не приносит никакой выгоды, а только одни проблемы. Сейчас он поставляет оружие не для того, чтобы добиться каких-то целей, а для того, чтобы минимизировать ущерб, который он получил от этого украинского кризиса», – отметил собеседник агентства.

Он также допустил, что Трамп отправил вооружение Украине, чтобы снять с себя ответственность за судьбу украинского кризиса.

«Он (Трамп – прим. Т-и) боится, что там рухнет все, а ему скажут: «Это ты виноват». Он просто снимет эту тему, потому что у него ничего не получится», – считает Марков.

При этом отправленные Украине ракеты для комплексов Patriot мало повлияют на ход СВО, поскольку объемы поставок невелики, резюмировал политолог.