Пианист и дирижер Константин Лифшиц скончался на 50-м году, сообщает РИА Новости со ссылкой на музыкального критика и журналиста Алексея Мунипова.

«Умер Константин Лифшиц, прекрасный, недооцененный пианист. 49 лет», – написал Мунипов в соцсетях.

Лифшиц родился в 1976 году в Харькове, окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных и Берлинский университет искусств. Он выступал с ведущими коллективами мира, включая Нью-Йоркский филармонический, Чикагский симфонический и Российский национальный оркестры, а также записал более 20 альбомов.

Наибольшую известность Лифшицу принесли программы, где он исполнял полные циклы сочинений Баха, Бетховена, Моцарта, Шостаковича и других великих композиторов.

В 2006 году патриарх Московский и всея Руси Алексий II наградил музыканта орденом Сергия Радонежского III степени, а в 2007 году за выдающийся вклад в исполнительское искусство Лифшиц стал лауреатом итальянской премии «Ровенна».