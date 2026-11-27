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Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Проект строительства в казанском жилом комплексе «Станция Юбилейная» первой очереди школы на 2119 мест (корпуса №1, рассчитанного на 1501 учащегося) прошел госэкспертизу. Положительное заключение опубликовано на сайте Единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ).

Застройщиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан». Проектную документацию и результаты инженерных изысканий подготовил ФГУП «Татинвестгражданпроект».

Проверку проектной документации провело Управление государственной экспертизы и ценообразования РТ по строительству и архитектуре. Заключение выдано сегодня, 27 ноября 2026 года.

В конце марта сообщалось, что в ЖК «Станция Юбилейная» планируют более чем за 2,6 млрд рублей возвести первый корпус школы на 2119 мест, предназначенный для 1501 ученика.

Исполнителем весной был определен ГУП «Татлизинг». Завершить работы на тот момент предполагалось к 1 декабря текущего, 2026 года.

Строительство современных школ способствует достижению целей национального проекта «Молодежь и дети», инициированного, как и другие нацпроекты, Президентом России Владимиром Путиным. Недавно Роспотребнадзор рекомендовал школам перейти на пятидневную учебную неделю для всех учащихся, если их количество соответствует проектной вместимости школьных зданий.