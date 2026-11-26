В Казани проходит исследовательская конференция школьников на языках народов России, площадкой для ее проведения стала многопрофильная полилингвальная гимназия № 180. В мероприятии принимают участие 140 учащихся из разных российских регионов. Оно входит в госпрограмму «Сохранение, изучение и развитие государственных языков народов РТ и других языков в РТ».

«Научно-практическая конференция и исследовательские чтения школьников проходят у нас, начиная с 2014 года, в рамках реализации государственной программы. Это мероприятие мы проводим ежегодно, и в нем принимают участие школьники как нашей республики, так и регионов России», – рассказала корреспонденту «Татар-информа» начальник управления национального образования Минобрнауки РТ Алсу Шарипова.

По ее словам, ежегодно организуется семь секций по русской, татарской, чувашской, марийской, мордовской, удмуртской и башкирской филологии. По этим направлениям школьники пишут научные работы, победители определяются по каждой секции.

«В этом году для участия заявились обучающиеся 8–11 классов школ Татарстана и нескольких соседних регионов, а также Пермского края. Сегодня у нас проходит очный этап. А до этого был заочный этап, в нем участвовало еще больше школьников. Мы отобрали лучшие работы. Школьники приехали со своими учителями. Они защищают свои работы с презентацией, а оценивает их авторитетное жюри», – отметила Шарипова.

Она уточнила, что в состав жюри входят ученые-методисты, авторы учебников, представители вузов, Института развития образования РТ, Ассамблеи народов РТ, средств массовой информации. «Кроме того, мы ежегодно приглашаем наших коллег из Институтов развития образования Чувашии, Удмуртии, Марий Эл, Мордовии. Они тоже приехали на мероприятие и оценивают работу детей», – добавила начальник управления министерства.

Шарипова подчеркнула, что самое ценное в этой конференции – обратная связь. «После завершения секций члены жюри встречаются со школьниками, отмечают те моменты, на которые надо обратить внимание в дальнейшем, – на то, что самое ценное в науке», – заявила она.