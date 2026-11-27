В Казани на площадке Центра развития кадрового потенциала туристской отрасли Института дополнительного образования Поволжского университета подходит к концу итоговая аттестация слушателей программы профессиональной переподготовки «Формирование взаимосвязанных региональных туристских продуктов». Обучение в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» при поддержке Минэкономразвития России охватило 14 команд из разных субъектов РФ.

Разработки участников оценивает экспертная комиссия под председательством советника президента Общенационального союза индустрии гостеприимства Юлии Железняк. В составе – ведущие отраслевые эксперты, включая заместителя председателя Совета по профессиональным квалификациям в сфере гостеприимства Юрия Ушанова. В третий день к работе комиссии присоединяется исполнительный директор блока «Активы ВЭБа: новые решения» Ксения Титова.

Свои разработки уже представили команды Мурманской и Вологодской областей, Дагестана, ДНР и Ненецкого автономного округа. Высокой оценки удостоился проект Мурманской области, объединяющий усилия более 200 участников и развивающий на Кольском полуострове сочетание природного и промышленного туризма.

Во второй день защиту прошли Татарстан, Мордовия, а также Тверская, Челябинская и Саратовская области. Команда республики показала проект развития Болгара. Глава Спасского района РТ Роман Исланов отметил, что прямой диалог с экспертами отрасли стал важным этапом для проекта и помог команде развиваться дальше.

Представители Мордовии подчеркнули ценность межрегионального обмена опытом и потенциал для коллабораций между регионами, отметив, что за время обучения все стали одной большой командой и увидели, как можно выстраивать совместную работу.

В третий день свои проекты представят Удмуртия, Курганская, Рязанская и Оренбургская области. Оренбургская область готовит межсезонный маршрут, который свяжет уже раскрученные точки притяжения, включая Соль-Илецк, с новыми локациями в единый взаимосвязанный турпродукт.

Участники особо выделяют ценность ежемесячных очных сессий на казанской площадке: они позволили обмениваться практиками между регионами и проверять гипотезы до масштабного внедрения. Такой формат усиливает прикладную ценность программы и помогает быстрее адаптировать проекты под реальные условия территорий.

По итогам аттестации слушатели получат дипломы о профессиональной переподготовке и продолжат реализацию своих турпродуктов в регионах. Программа способствует укреплению взаимодействия между органами власти и бизнесом, что напрямую влияет на системное развитие туристской отрасли