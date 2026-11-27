Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В преддверии Международного дня инвалидов в бальном зале Торгово-промышленной палаты Татарстана прошел V Республиканский инклюзивный бал с участием министра труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмиры Зариповой и министра по делам молодежи РТ Азата Кадырова.

«Стало традицией, что в канун Нового года сбывается мечта прекрасных девушек – станцевать в бальной зале в красивом платье и с красивым кавалером, наверное, с тем, чтобы завязались какие-то отношения, появились новые друзья. В канун Нового года мечты действительно должны сбываться, и то, что мы с вами сегодня собрались, – это большой труд студии „Э-моция“ и педагогов, большой энтузиазм», – поприветствовала участников инклюзивного бала Эльмира Зарипова.

На протяжении двух месяцев участники разучивали хореографию историко-бытовых танцев, адаптированных для исполнения, в том числе – танцорами с инвалидностью.

«Это два месяца активной работы над собой. Ребята с разными нозологиями бросают вызов в первую очередь самим себе, что за два месяца они смогут организоваться, красивыми проводить этот год и загадать желание в красивом бальном зале вместе с близкими и друзьями. Это вечер красоты», – рассказал корреспондентам «Татар-информа» помощник Раиса РТ и председатель реготделения «Движения первых» в Татарстане Тимур Сулейманов.

Бал прошел в сопровождении оркестра Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала под руководством главного дирижера и художественного руководителя Данияра Соколова. Оркестр исполнил полонез, «Вальс» Салиха Сайдашева из музыкальной драмы «Наемщик», его же «Хуш, авылым» (при участии Айгуль Гардисламовой) и другие произведения.

Организатор мероприятия – АНО «Творческая инклюзивная студия „Э-моция“» при поддержке «Движения первых» Республики Татарстан.

«В сентябре „Э-моции“ исполнилось десять лет. Уже тогда давно мы сформовали главные ценности, и для нас очень важно что люди остаются с нами, переходят из проекта в проект. С самого первого бала мы делаем это вместе с шикарными людьми: Данияр [Соколов] и артисты оркестра, Гульнара [Закирова] (директор фонда „Доверие“ – прим. Т-и), Тимур Джавдетович [Сулейманов], Эльмира Амировна [Зарипова] – спасибо всем за поддержку», – поблагодарила партнеров мероприятия за помощь в организации руководитель «Э-моции» Инесса Клюкина.