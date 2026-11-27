Сериал «Алтын Хәрефләр» («Золотые буквы») от режиссера Андрея Лысякова и генерального продюсера Фаниса Зиганшина, созданный к 120-летию татарского театра, будет показан на телеканале «Россия-Культура». Его будут транслировать с 7 по 11 декабря в 13:00.

Проект представляет собой вольную актерскую реконструкцию основных вех и ключевых эпизодов зарождения и становления татарского театра, как самобытного направления в театральном искусстве.

В сериале в сжатой форме показаны ключевые события в жизни и творчестве людей, стоявших у истоков татарского национального театра. Затрагивается театр теней в Древнем Болгаре; литературный клуб «Субботяне», участники которого в начале XX века постоянно искали новые формы популяризации национальной литературы. Среди героев сериала: Габдулла Кариев, Ильяс Кудашев-Ашказарский, Сахибжамал Гиззатуллина-Волжская, Карим Тинчурин, передовые писатели, драматурги и публицисты того времени.

Действие происходит в Казани и в других городах России начала XX века. Фильм полностью снят в павильоне на цифровых декорациях. В проекте принимали участие артисты Татарского государственного академического театра имени Г. Камала.

Мини-сериал «Алтын хәрефләр» создан по заказу фонда «САЙЯР» к 120-летию национального татарского театра.

Подробнее о создании сериала читайте в репортаже «Татар-информа».