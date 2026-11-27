В Буинском районе РТ отремонтирован мост через Киятку на автодороге Кият – Кугальна – Тоншерма. Работы выполнены по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Были построены новые опоры и смонтировано пролетное строение, обустроены подходы к мосту и сопряжения с насыпью. Возведены подпорные стенки из габионов, укреплены откосы насыпи», – отметили в министерстве.

На искусственном сооружении также устроено мостовое полотно, установлены деформационные швы и организован водоотвод. Кроме того, переустроены сети электроснабжения, установлены элементы организации дорожного движения.

После ремонта демонтирована временная объездная дорога и проведена рекультивация земель, затронутых во время работ.

Протяженность отремонтированного моста составляет 14,3 метра. Пролетное строение выполнено из железобетона в виде плитного пролета длиной 12 метров.